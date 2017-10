Reencienden cañones

Nueva York— Volver al Yankee Stadium resultó el mejor revulsivo para los bateadores de Nueva York, y los Yanquis confirmaron que no claudicarán fácilmente ante Houston.Todd Frazier y Aaron Judge despacharon sendos jonrones de tres carreras para conducir anoche a Nueva York a la victoria 8-1 sobre los Astros, acercándose 2-1 en la serie por el campeonato de la Liga Americana.Fue la primera victoria de los Yanquis en una serie de campeonato desde 2010, rompiendo una racha de siete derrotas que se remontaba al duelo que perdieron en seis partidos ante Texas.En el rol de paladín que ejerció durante toda la temporada, CC Sabathia volvió a responder desde el montículo al cubrir seis innings en blanco frente al equipo que más carreras anotó en las mayores en la campaña regular. El zurdo de 39 años tuvo marca de 9-0 y efectividad en 1.71 en 10 aperturas tras derrotas de Nueva York.Luego de ser silenciados por los ases Dallas Keuchel y Justin Verlander en un par de reñidos partidos que perdieron con idénticas pizarras de 2-1 en Houston, los bates de Nueva York despertaron frente a Charlie Morton.Los Yanquis eclipsaron su producción de los primeros dos juegos cuando Frazier -el tercera base que adquirieron de los Medias Blancas de Chicago sobre la fecha límite de canje- sacudió por la banda contraria su jonrón en la parte baja del segundo, pescando una recta de 95 mph en cuenta de 1-1.La reacción de Frazier tras el cuadrangular mezcló algarabía y perplejidad. Después de todo, su swing no fue del todo compacto, beneficiándose de la corta distancia por el bosque derecho, de 314 pies. Y otro detalle: solo dos de sus 27 cuadrangulares en la campaña viajaron por esa dirección.Judge añadió otro jonrón de tres carreras dentro de un racimo de cinco anotaciones que esencialmente liquidó el partido en el cuarto episodio.De 7-1 en los primeros dos partidos, Judge despachó su segundo jonrón de la postemporada a una recta de 93 millas del relevista Will Harris. Judge sumó dos ponches más para quedar con 21 este octubre, pero el toletero novato también se destacó a la defensiva, estrellándose contra la cerca del derecho para engarzar un batazo de Yuli Gurriel.Otra señal alentadora para los Yanquis fue el primer hit de un bateador designado en la postemporada, conectado por Chase Headley en el cuarto.También pudieron mantener a raya a José Altuve y a Carlos Correa, los bateadores más prolíficos, de 8-1 en el juego tras irse de 15-8 en Houston. El puertorriqueño Correa falló en la mejor oportunidad de los Astros ante Sabathia al elevar hacia el campocorto Didi Gregorius con las bases llenas en el tercero.Frente a la peligrosa alineación de Houston, Sabathia trabajó con cautela y se sostuvo con un punzante slider. Permitió tres hits, concedió cuatro boletos y recetó cinco ponches al no permitir carreras por primera vez en 21 aperturas de postemporada.Morton cargó con la derrota tras permitir siete carreras y seis hits con dos boletos en 3 2/3 innings, ni remotamente cerca de lo hecho por Keuchel y Verlander en los primeros dos desafíos.Houston evitó la blanqueada en el noveno al anotar tras un boleto con las bases llenas, y Altuve dio fin al juego al batear para doble play. Los Astros solo han podido dar 15 hits en los primeros tres juegos.Sonny Gray abrirá el miércoles por Nueva York con 11 días de descanso, posiblemente ante Lance McCullers o Brad Peacock.Por los Astros, los venezolanos Altuve de 4-0, Marwin González de 3-0 con una anotada. El puertorriqueño Correa de 4-1. El cubano Yuli Gurriel de 4-0.

