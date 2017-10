Inicia una nueva lucha ¿de dos?

Oakland, California— Minutos después que LeBron James sucumbió en la final de la NBA ante los Warriors de Golden State hace cuatro meses, el astro de los Cavaliers prometió meterse de una vez al gimnasio con la determinación de volver a la magna cita. Quiere otro anillo.Stephen Curry y Kevin Durant tienen las mismas intenciones - y el resto de los planteles de los campeones vigentes y de Cleveland entienden que estos equipos están destinados para protagonizar un nuevo combate por el campeonato al final de la temporada.James no se da por satisfecho. Y los campeones de la NBA también quieren más.Todos tienen claro que el resto de la liga se ha reforzado para darle caza a estos colosos de sus respectivas conferencias.Los Warriors y los Cavs serán puestos a prueba en la primera jornada de la temporada. Golden State recibirá a Houston el martes, con el debut de Chris Paul con los Rockets. Cleveland se mide contra Boston en casa, con la presencia de Kyrie Irving con una camiseta de los Celtics tras el impactante canje en agosto que reconfiguró a los dos rivales de la Conferencia del Este.Luego de caer ante Golden State en cinco partidos, los Cavs se pasaron el verano reestructurando un plantel que ahora incluye a Derrick Rose, Dwyane Wade e Isaiah Thomas.Pese a que transfirió a Irving a su rival más peligroso en el Este, Cleveland es un equipo más completo y versátil desde que ha tenido a James en sus filas.Y con su buen amigo Wade como escudero, James no solo está contento sino que tiene como compañero a un jugador con siempre la ha ayudado para elevar su rendimiento en la cancha.A ello hay que sumar a Rose, un ex Jugador Más Valioso que trae la motivación de demostrar que siguen siendo uno de los armadores de élite de la liga, junto a Thomas, Kevin Love, J.R. Smith, Jae Crowder, Jeff Green, Kyle Korver y Tristan Thompson, por lo que resulta fácil vislumbrar a Cleveland en otra final frente a los Warriors.La clave es que estén sanos y lo rápido que estos nuevos Cavs cuajen en lo colectivo.“No creo que seremos el equipo que buscamos ser en una semana. Tomará toda la temporada”, señaló James, quien es duda para jugar el martes por una dolencia en el tobillo izquierdo. “Iremos mejorando paulatinamente”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.