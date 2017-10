Seguirán festividades deportivas en ITCJ

Después de la realización del cuadrangular de voleibol sala femenil, la semana anterior, la actividad deportiva en el marco del aniversario 58 de la fundación del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) continuará con acción en la duela y en el tatami.Este sábado 21 y domingo 22, gimnasio del ITCJ será sede de un cuadrangular de basquetbol en ambas ramas.Los conjuntos participantes en mujeres serán las anfitrionas Liebres ITCJ, Cuauhtémoc, Juárez 40 y Juárez 30.En varones, lo harán los representativos del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, Panteras del ITCH, Búfalos del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG) y, el equipo sede, Liebres ITCJ, informó Eliseo Díaz, entrenador del representativo orejudo.La actividad iniciará este sábado, a las 13:00 horas, con el juego femenil entre ITCJ y Cuauhtémoc.Al término de éste, las mismas escuadras chocarán, sólo que en varones y, a las 15:00 horas, las Panteras del Tecnológico de Chihuahua se medirán a Casas Grandes, también en hombres.En la jornada sabatina que incluirá seis partidos en ambas ramas, a las 18:00 horas, las Liebres ITCJ irán contra los Búfalos y Cuauhtémoc hará lo propio frente a Chihuahua sesenta minutos después, los dos partidos, en varones.Parar cerrar, a las 20:00 horas, Cuauhtémoc enfrentará a Juárez 40, en mujeres.El domingo 22, sólo habrá tres partidosA las 9:00 horas, Cuauhtémoc frente a Juárez 30, en mujeres.Éste, será seguido por los varoniles de Cuauhtémoc versus Casas Grandes, y Chihuahua contra las Liebres ITCJ, programados a las 10:00 y 11:00 horas.XVII TORNEO LIEBRECon la participación esperada de alrededor de 200 artemarcialistas del estado, el domingo 29, a partir de las 9:00 horas, se llevará a cabo la decimoséptima edición del Torneo Liebre ‘Francisco Javier Aguirre Meraz’.Esteban Villarreal, sensei del dojo del ITCJ, comentó que judokas de Parral, Chihuahua, Delicias y, de nueve gimnasios o academias de la ciudad, están invitados a la justa que contará con el aval de la Asociación Estatal de Judo.De acuerdo con la convocatoria del torneo, la justa es el segundo evento de ranking estatal para las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 18 y Sub 21 de cara al clasificatorio nacional ‘Tomoyoshi Yamaguchi’.Villarreal indicó que Santa Teresa, ITCJ, Kilómetro 20, Olympus, Evolution, Alvídrez, UACJ y Tamashi, son los dojos de esta ciudad invitados al torneo.La competencia se dará en las categorías Baby hasta Primera Fuerza.

