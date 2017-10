Escalan los Bravos un peldaño

El primer triunfo de los Bravos de Ciudad Juárez sobre Atlante, en Cancún, Quintana Roo, en su breve historia de cinco torneos cortos en el Ascenso MX, le permitió subir del tercero al segundo peldaño en la clasificación general con 21 puntos y menor diferencia de goles que Alebrijes Oaxaca.La escuadra fronteriza que se reencontró con la victoria luego del revés que sufrió en el juego pendiente de la fecha nueve ante Venados FC, por 3-1, es la segunda mejor en calidad de visitante con 10 puntos, por 11 de los Alebrijes.El FC Juárez posee el cuarto mejor ataque del Apertura 2017 con 13 anotaciones, mismas que las de Toros Celaya, Dorados Sinaloa y Club Atlético Zacatepec.A la defensiva, ha recibido 11 tantos que lo colocan como el tercer mejor cuadro bajo de la justa, junto a San Luis, Zacatepec y Tampico Madero.El delantero brasileño Leandro Carrijo quien marcó por vez primera desde el 19 de agosto y con el penal que convirtió le dio tres valiosas unidades para la escuadra fronteriza, habló de los dos resultados contra Venados FC y Potros de Hierro, en el sureste mexicano.“Queríamos más, pero no nos dio. Alcanzamos una victoria y todavía estamos ahí, arriba, en la tabla. Lo importante era puntuar, puntuamos –sumamos- tres puntos, desafortunadamente perdemos tres, pero estamos ahí arriba de la tabla, que es lo importante”, destacó.Carrijo Silva, quien llegó a tres tantos -dos de ellos de penal- en el torneo en su cuenta personal y empató a Rodrigo Prieto en el liderato de goleo en el equipo, afirmó que está contento por la marcha del conjunto.“Me siento contento porque éste no es un trabajo personal y sí de un equipo y si el equipo está bien en la tabla, vamos bien”, expuso.Acerca de su cuota goleadora, recalcó que piensa en el conjunto y no sólo en su rendimiento individual.“Es lo que digo, el equipo se va arriba, entonces, no tengo que pensar en lo personal y sí en el equipo y seguir para adelante”, comentó.El atacante sudamericano, quien no inició frente al Atlante y entró de cambio por Prieto Aubert, a los 60 minutos de acción, aseguró que está al cien por ciento en el aspecto físico.“Físicamente estoy al cien. Fue opción del cuerpo técnico. Yo estoy para aportar al equipo, si estoy de titular, si estoy en la banca, vengo a aportar al equipo. Esa es mi responsabilidad como jugador”, declaró.Sobre los cuatro juegos por venir contra Cimarrones Sonora, Murciélagos FC, Tapachula y Zacatepec, dos en casa y dos fuera, comentó que se trata de la recta final de la justa y es importante cerrar bien, de cara a la Liguilla.“Tenemos que pensar que es un cierre de torneo que se va a dar, lo más importante, a cerrar bien para entrar a la Liguilla bien, con confianza para buscar el campeonato”, expuso.Gracias a su buen desempeño contra Atlante, el viernes anterior, los brasileños Lucas da Silva y Willian Antunez, fueron incluidos en el 11 Ideal de la Revista Ascenso MX.LACERDA Y ÁVALOS,LASTIMADOSEl defensa central Jonathan Lacerda y el mediocampista Irving Ávalos presentan esguinces de tobillo izquierdo y no podrán ver acción contra Cimarrones Sonora, este sábado.Luis Felipe González, médico del equipo, informó que aprovechará que Lacerda está suspendido para tratarlo de la lastimadura que sufrió en una práctica, en El Paso, Texas, la cual, le impidió jugar contra Necaxa y Venados FC.Ávalos, por su parte, se lastimó en Mérida, Yucatán.En torno al argentino Mauro ‘Rayo’ Fernández, González comentó que está ‘en veremos’ para el duelo contra Cimarrones.Fernández sufrió un desgarro en el gemelo medial de la rodilla izquierda y su evolución será vista durante la semana.

