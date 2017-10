Acapara miradas duelo Manchester City-Nápoli

Londres.- Algo se espera que suceda cuando las formidables ofensivas de Manchester City y Nápoli se midan por el Grupo F de la Liga de Campeones hoy.Los líderes de la Liga Premier y la Serie A no dan tregua en sus torneos, anotando con total libertad. La única ocasión que alguno de los dos no pudo cantar victoria fue cuando el City empató con Everton, y eso fue en agosto.Sin embargo, el City ostenta una marca perfecta en Europa luego de victorias ante Feyernood y Shakhtar Donetsk. Nápoli, por su parte, cayó 2-1 en su viaje a Ucrania.El equipo italiano es el más necesitado de un buen resultado, pero le toca un duro desafío en su visita al City en el Estadio Etihad.Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de propinarle un 7-2 a Stoke en la Premier el domingo, sin echar de menos a Sergio Agüero. Pero el delantero argentino debe reaparecer ante Napoli tras recuperarse del golpe en las costillas que sufrió en un accidente vial en Ámsterdam el mes pasado.La zaga del City, que no termina de inspirar confianza absoluta, será puesta a prueba por un Nápoli que había sido capaz de anotar al menos tres goles en todos los siete partidos que ha disputado en la Serie A hasta que el sábado debió emplearse a fondo para doblegar de visitante 1-0 a la Roma.

