Cortan Titanes hegemonía de Potros

Nashville, Tennessee.- Marcus Mariota lanzó un pase de anotación de 53 yardas dirigido a Taywan Taylor con 5:29 minutos restantes, y los Titanes de Tennessee vencieron a los Potros de Indianapolis 36-22 anoche poniéndole fin a una racha perdedora de 11 partidos, misma que empata por la más larga racha de derrotas consecutivas contra un único equipo.Mariota no se movió mucho en una noche tranquila tras haberse ausentado por un partido debido a una lesión en el tendón izquierdo de su corva, pero aún se las ingenió para lanzar para un récord de temporada de 306 yardas. Completó cada uno de sus tres pases en la avanzada que terminó con la anotación de Taylor para romper el empate.Los Titanes (3-3) también le pusieron fin a una racha perdedora de dos partidos con esta victoria.Jacoby Brissett intentó ayudar a los Potros (2-4) a recuperarse y llevar el partido a un segundo tiempo extra consecutivo. Pero el apoyador de los Titanes Wesley Woodyard obligó a Brissett a lanzar el balón fuera del campo al no lograr convertir una cuarta oportunidad y pulgadas en una primera oportunidad, faltando tan sólo 2:19 minutos de juego. Al entrenador Chuck Pagano no le valió haber impugnado la decisión de la jugada.Se someterá Rodgers a cirugía en la clavículaGreen Bay, Wisconsin.- El rostro adusto que Aaron Rodgers mostró cuando un carrito lo conducía a los vestuarios en Minnesota resultó premonitorio del diagnóstico que nadie quería escuchar en los Empacadores de Green Bay.Mike McCarthy, el entrenador en jefe, supo muy pronto que ésta no sería una lesión de la que podría recuperarse tan rápidamente el mariscal dos veces nombrado Jugador Más Valioso de la NFL.McCarthy dijo que Rodgers se someterá a una cirugía en la clavícula derecha, tras sufrir una fractura. El resto de la campaña de los Empacadores ha quedado en vilo.“Estará fuera cuando menos durante un tiempo significativo. Quizás la temporada ha terminado para él”, informó el entrenador ayer. “Se someterá a una cirugía aquí en el futuro próximo, y veremos qué pasa. Nos enfocamos en tener saludable a Aaron. Eso es todo lo que importa ahora”.Rodgers cayó encima de su hombro de lanzar tras ser derribado por el linebacker Anthony Barr.

