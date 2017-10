Presenta Kaepernick querella ante la Liga y señala complot

Nueva York.- El exmariscal de los 49ers Colin Kaepernick presentó una querella ante la NFL el domingo, y asevera que no ha podido firmar contrato con un equipo de la Liga debido a un complot de los dueños por sus protestas durante el Himno Nacional.Kaepernick fue quien inició un debate en Estados Unidos sobre el activismo político de los deportistas cuando decidió hincarse durante el Himno la temporada pasada para llamar la atención a los problemas de desigualdad racial y abusos de la Policía contra la comunidad negra en el país.Otros jugadores han proseguido con las protestas esta temporada, lo que provocó una dura reacción del presidente Donald Trump, quien dijo que los dueños de equipos deberían despedir a los jugadores que se hincaban durante el Himno.Kaepernick decidió salirse de su contrato con el equipo de San Francisco al cabo de la pasada temporada y sigue como agente libre, pese a las múltiples lesiones y mal rendimiento de varios mariscales de campo en la Liga.Mark Geragos, uno de los abogados de Kaepernick, expresó en una declaración publicada el domingo en Twitter que presentó la querella “solo tras haber agotado cada opción posible con todos los equipos de la NFL y sus ejecutivos”.“Si la NFL (al igual que todas las ligas profesionales) busca mantenerse como una meritocracia, entonces una protesta política por principios y que pacífica –una que los propios dueños imitaron al hacer un gran teatro hace unas semanas atrás– no deber ser castigada”, dijo Geragos en su comunicado. “Y a los atletas no se les debe negar empleo en base a una provocación política de la rama ejecutiva de nuestro gobierno”.El sindicato de jugadores de la NFL indicó que respalda la querella, que se presentó mediante el sistema de arbitraje que forma parte del contrato colectivo de la Liga.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.