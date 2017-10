Enfrenta Sub-17 a Irán mañana en Octavos

Ciudad de México.- A Raúl Sandoval le llegó la hora de cumplir una promesa a su familia.Hace seis años en Los Mochis, Sinaloa, el lateral del Tri Sub-17 le aseguró a su familia que jugaría un Mundial sólo para conseguir otro título para México.Mañana, él y otros 10 jugadores se someterán al examen más difícil de los que ha vivido la Selección en la Copa del Mundo que se disputa en la India.El representativo mexicano enfrentará en Octavos del torneo a Irán, que llega a esta instancia con tres triunfos, pero los dirigidos por Mario Arteaga se inspiran en la corona que se ciñó el Tri Sub-17 en el Mundial del 2011, realizado en México.“Me acuerdo que estaba en la escuela y pues ponían teles y todo, me salí de clases y fui a ver la Final”, recordó Sandoval en entrevista con Agencia Reforma.“Miré cómo quedaron campeones y me puse de meta que yo pronto iba a estar ahí”.Pero al México del timonel Arteaga le costó trabajo clasificarse, tras hacerlo como uno de los cuatro mejores terceros del campeonato, con sólo dos empates.La etiqueta de favorito parece despegarse del Tri Sub-17 pero eso no le pesa a los actuales jugadores que fueron testigos de la gloria que alcanzaron otros jóvenes de su país.“Eso no presiona, al contrario, motiva y nos da más ganas de ganar por lo que ha venido haciendo México en esta categoría, como es potencia mundial y eso no va a ser la excepción con nosotros, vamos a quedar campeones”, agregó el futbolista de Xolos, que llegó a Tijuana a los 15 años.“Eso he soñado desde niño, representar a mi país, por lo que me siento súper contento, al igual que mi familia”.Con el recuerdo de los Fierro, los Gómez, los Espericueta y muchos más, este Tri Sub-17 alimenta sus fuerzas para trascender en el Mundial del 2017.Irán está a la par de Francia e InglaterraEl Tri Sub-17 enfrentará mañana en Octavos a uno de los tres mejores de la Fase de Grupos del Mundial de la categoría, que se disputa en la India.Los iraníes, dirigidos por Abbas Chamanian, cerraron la Primera Ronda con tres triunfos, lo que les dio 9 puntos y una diferencia de +9.Detrás de Francia, que hizo la misma cantidad de unidades pero con un goal average de +11, aparece la Selección asiática con el mismo rendimiento que Inglaterra.A los iraníes nada más les han marcado una vez y lleva 10 tantos a favor, siendo su mejor actuación el segundo partido de la Fase de Grupos, cuando golearon 4-0 a Alemania; antes habían vencido 3-1 a Guinea y luego derrotaron 3-0 a Costa Rica.Pero no hace falta que México estudie de nuevo a Irán porque ya se lo encontró poco antes del Mundial, durante la última etapa de preparación en España.En Marbella, el Tri Sub-17 fue superado 3-0 por el equipo de Asia.Los iraníes llegaron al Mundial en la India tras caer en la Final del Premundial asiático ante Iraq.Irán e iraquíes empataron a cero pero la Selección de Iraq se llevó el triunfo 4-3 en penaltis.