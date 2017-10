Fuerte y aguerrido

Adepto a la defensa intensa, a presión y a la lucha hombre a hombre bajo los tableros, el centro Ephraim Morales, uno de los cuatro nuevos basquetbolistas en Indios UACJ que miden 1.90 metros o más, está llamado a ser el jugador fuerte dentro de ‘la pintura’ para la tribu universitaria, en el próximo proceso de universiada.Morales, oriundo de El Paso, Texas, de 1.94 metros y 90 kilogramos, llega al equipo a apuntalar un departamento que durante los últimos años ha sido el ‘talón de Aquiles’ de los indígenas.Y de entrada, asume el compromiso para cumplir a cabalidad este rol.“-Es- Una responsabilidad muy grande porque es el que va por los rebotes ofensivos, defensivos, y es el que recibe un poquito más de contacto físico ahí en ‘la pintura’, pero estamos preparados para lo que venga”, afirmó.Morales quien practica este deporte desde que tenía cuatro años, habló de los aspectos del juego que más le gustan y le distinguen dentro de la duela.“Soy un jugador defensivo. Me gusta mucho jugar a la defensa. También me gusta mucho atacar, penetrar y el juego rápido, el pase, corte, pantallas, todo eso, jugador de velocidad”, externó.El centro de 23 años, quien se incorporó a los Indios luego que el coach asistente Raúl Palma Rodríguez lo vio jugar en varios torneos locales y lo invitó a la escuadra, enfatizó que la defensa es su especialidad.“Me gusta mucho defender. A mí, como me dijeron desde chiquito, en la ofensiva puedes fallar, puede que no tengas tiro, puede que hay días que no lo tengas, pero la defensa nunca debe de fallar. Es algo en lo que yo me he centrado en estos años”, declaró.En este sentido, anticipó que le aportará una buena defensiva a los Indios.“Les voy a aportar buena defensa, rebotes, pantallas y todo lo que se pueda. Todo lo que el ‘profe’ Palma nos tenga planeado. Yo estoy dispuesto a trabajar y a hacer lo que él me pida”, apuntó.Tras su arribo al representativo de la UACJ, destacó que el nivel de juego es muy alto.“Me siento muy bien, el nivel está muy fuerte. La verdad, es la primera vez que voy a competir a un nivel así de universidades. Hemos tenido algunos juegos contra el ‘Tec’ de Monterrey de Chihuahua y fue una buena experiencia como para ver cómo va a ser el nivel que nos vamos a enfrentar en la universiada”, dijo.De cara a la etapa estatal de la justa del año entrante, aseguró que los Indios serán competitivos y darán guerra.“Así es, ahí estaré”, expuso.CONÓZCALOEphraim MoralesFecha y lugar nac:• 14 mayo 1994.• El Paso, TexasEdad: 23 añosEstatura: 1.94 metrosPeso: 90 kilogramosPosición: CentroLogros:Segundo lugar enel Torneo Interzonadel Tec Milenio,en Torreón, Coahuila,en el 2010