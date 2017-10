¡Empacados!

Minneapolis.- Harrison Smith estuvo al frente de la defensa de Minnesota en el desmantelamiento de Green Bay, luego que los Vikingos deshabilitaran al mariscal de los Empacadores, Aaron Roddgers, dejándolo fuera del partido de ayer con una clavícula fracturada durante una victoria de 23-10 que transformó la trayectoria de la contienda por el título de la NFC del Norte.Smith obtuvo uno y medio derribos, una intercepción y dos bloqueos de pases para ayudar a los Vikingos (4-2) limitar a los Empacadores, siendo azuzados por las lesiones, a que tan sólo lograran acumular 227 yardas, su marca más baja de la temporada.“No creo que hayamos alterado mucho las cosas”, dijo Smith. “Teníamos nuestro plan de juego, y simplemente lo seguimos al pie de la letra”.Anthony Barr, quien después salió del campo de juego con una conmoción, fue el autor del golpe que cambió el curso del partido en la segunda avanzada de Green Bay cuando derribó a Rodgers al momento que el dos veces MVP de la NFL ejecutaba un pase. Rodgers cayó sobre su hombro, y los Empacadores (4-2) anunciaron que tendrá que ausentarse por el resto de la temporada.“No me baso mucho en las predicciones”, dijo el entrenador de los Vikingos, Mike Zimmer, cuando se le preguntó si pensaba que la manera en que las cosas se han venido desarrollando en la división puedan favorecer a su equipo.“Obviamente él es un gran jugador. Y es muy distinto cuando él no está en el campo. De eso no hay duda. Pero así es como sucedieron las cosas”.Brett Hundley lanzó su primer pase de anotación de su carrera, conectando con Davante Adams en el segundo cuarto tras un retorno de 63 yardas de parte de Clay Matthews en un balón suelto de Jerick McKinnon, con el que los Empacadores recuperaron el balón en la yarda 18.La intercepción de Damarious Randall por parte de Case Keenum posteriormente en la primera mitad puso a los Empacadores en la yarda 38 de Minnesota con una gran oportunidad para empatar el partido antes del medio tiempo, pero una dudosa captura de Ty Montgomery en la línea de gol fue determinada como un pase incompleto tras una revisión de la repetición, por lo que Green Bay se vio obligado a anotar un gol de campo, dejando que los Vikingos conservaran una ventaja de 14-10.A Hundley luego le cometieron tres intercepciones y fue derribado en cuatro ocasiones. Terminó en 18 de 33 pases por 157 yardas. Los Empacadores obtuvieron cinco primeras oportunidades y acumularon 102 yardas en el transcurso de los primeros tres periodos del partido.Delfines 20, Halcones 17Atlanta.- Jay Cutler lanzó un par de pases de touchdown, Cody Parkey pateó dos goles de campo y los Delfines de Miami le dieron la vuelta a un 17-0 adverso en el descanso, y acabaron imponiéndose por 20-17 ante los Halcones de Atlanta.Matt Ryan sufrió otra intercepción en un momento inoportuno, con los Halcones cerca de por lo menos intentar un gol de campo para empatar.Cordrea Tankersley manoteó el pase en dirección a Austin Hooper y Reshed Jones se apoderó del ovoide para sentenciar el duelo con 39 segundos por jugar.Cafés 17, Texanos 33Houston.- Deshaun Watson lanzó para 225 yardas y tres touchdowns, al convertirse en el primer novato en la historia de la NFL con al menos tres pases de anotación en tres juegos seguidos, guiando a los Texanos de Houston a una victoria por 33-17 sobre los Cafés de Cleveland.Watson ha lanzado 15 pases de touchdown esta temporada, la mayor cantidad en la historia de la NFL para un novato en los primeros seis partidos de un equipo. La marca empató el total de touchdowns lanzados por Brock Osweiler en 15 juegos la temporada pasada.Jets 17, Patriotas 24East Rutherford, Nueva Jersey.- Tom Brady estableció un récord de victorias de un mariscal de la NFL en la temporada regular, al obtener la 187 en el partido que los Patriotas de Nueva Inglaterra reaccionaron para vencer 24-17 a los Jets de Nueva York.Los Patriotas se apoderaron del liderato de la División Este en la Conferencia Americana. Nueva Inglaterra (4-2) disputó su primer partido en 10 días tras derrotar a Tampa Bay por 19-14 el 5 de octubre. Lucieron fuera de ritmo al verse abajo 14-0 en el segundo tiempo ante los sorprendentes Jets (3-3).Osos 27, Cuervos 24, TEBaltimore.- Connor Barth pateó un gol de campo de 40 yardas con 2:08 por jugar en el tiempo extra, y los Osos de Chicago derrotaron 27-24 a los Cuervos de Baltimore.Jordan Howard fue la bujía ofensiva de Chicago al acumular 167 yardas en acarreos.Los Osos (2-4) malograron una ventaja de 14 puntos en el segundo tiempo, pero reaccionaron propulsados por una carrera de 53 yardas de Howard que les dejó en la 40 de Baltimore.49ers 24, Pieles Rojas 26Landover, Maryland.- Kirk Cousins lanzó pases para dos touchdowns, corrió para otro y también tuvo una intercepción dentro de un tarde de rendimiento disparejo, pero sus Redskins de Washington se las arreglaron para vencer 26-24 a los 49ers de San Francisco.Los Pieles Rojas malograron una ventaja de 17 puntos frente a un rival sin victorias en la temporada.Cousins no estuvo preciso, al completar 25 de 37 pases para 330 yardas contra un equipo al que se le vincula para la próxima temporada debido a sus lazos con el entrenador Kyle Shanahan.Los 49ers (0-6) no cuentan con alguien fijo en la posición de mariscal. Shanahan sentó a Brian Hoyer y apeló al novato C.J. Beathard, quien lanzó pases para 245 yardas, un touchdown y una intercepción.Leones 38, Santos 52Nueva Orleans.- Los corredores Mark Ingram y Alvin Kamara se combinaron para 237 yardas, la resurgente defensa de los Santos forzó cinco balones sueltos y acabó con tres anotaciones, y Nueva Orleans venció 52-38 a los Leones de Detroit.Nueva Orleans (3-2), con un balance favorable por primera vez desde 2013, la última temporada en la que se clasificaron a los playoffs, llegó a sacar una ventaja de cinco touchdowns. Pero sufrieron al final cuando Detroit intentó orquestar la mayor remontada en la historia de la NFL.Bucaneros 33, Cardenales 38Glendale, Arizona.- Adrian Peterson acarreó el balón para dos touchdowns y 134 yardas en un impresionante debut con Arizona y los Cardenales contuvieron la reacción de Tampa Bay en el segundo tiempo para vencer por 38-33 a los Bucaneros.Los Bucaneros (2-3) perdieron a su mariscal Jameis Winston por una lesión en el hombro derecho en el segundo cuarto, con los Cardenales (3-3) arriba 21-0.Pero el suplente Ryan Fitzpatrick lanzó para 290 yardas y tres touchdowns.

