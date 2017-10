Vuelve Zúñiga a dar la cara por Ciudad Juárez

Tuvieron que pasar tres años para que el ciclista fronterizo Esteban Zúñiga se erigiera de nueva cuenta como el mejor representante de Ciudad Juárez en la carrera Chupacabras 100 Kilómetros.Desde el 2014 que el pedalista de la colonia Infonavit Casas Grandes no conseguía la etiqueta y distinción como el más sobresaliente exponente de esta localidad.Después de que obtuvo el título de su categoría en 2013 y 2014, Zúñiga no lo pudo hacer en 2015, edición en la que quedó en el cuarto lugar general y en 2016, que fue sexto.“A Manuel (Salas) se le dan mejor las pistas con ese tipo de terreno, al final había mucha subida; él pesa como una bicicleta menos que yo, y ahí estuvo la ventaja, pero dimos pelea hasta el final”, comentó el ciclista de 41 años de edad.Con el segundo lugar de ayer, Esteban igualó su mejor posición, que consiguió en 2014.“Esta es la segunda ocasión en la que finalizó en segundo lugar y ha sido mi mejor ubicación. Estoy muy contento porque fue muy reñida la competencia, el ritmo de principio a fin fue muy alto, y termino muy satisfecho”, dijo.En la edición 2014, y por segundo año consecutivo, el ciclista juarense se acreditó el título como el mejor competidor fronterizo, al dar una marca de 3 horas y 51 minutos.“El resultado ahí está, veníamos con todo, veníamos sumamente inspirados. No se nos dio el primer lugar, pero este fue un segundo lugar muy peleado, muy sufrido y al final del día nos deja una gran satisfacción”, manifestó a su llegada Zúñiga.En la edición de 2013 el pedalista vio coronado su esfuerzo con un tercer puesto, al arribar a la meta en un tiempo oficial de 4 horas con 14 minutos.Con 27 años de montar una bicicleta, de competir arduamente y de entrenar, los buenos resultados siguen llegando para Esteban, luego de mantener una participación activa y constante en este reto Chupacabras.“Si no entrenas, está imposible, ya que fue una pista muy completa, muy demandante, pero como estuvimos entrenando se nos dieron de forma positiva las cosas”, puntualizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.