Da Trout pelea pero cae ante Jarret Hurda

Austin Trout dio arriba del ring todo lo que prometió antes de este combate, pero no le alcanzó ante un duro rival que tuvo enfrente sobre el cuadrilátero del Barclays Center, en Brooklyn, Nueva York, y perdió en diez rounds ante Jarret Hurd por el título de peso superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), por nocaut técnico, de un pleito que resultó más que emotivo.Hurd se sobrepuso a una cortada en su ojo izquierdo para detener a Austin Trout en 10 rounds en su pelea por el título de peso medio junior de la FIB el sábado por la noche.A Hurd le fue revisado el ojo por los doctores en el ring en varias ocasiones. Pero fue el ojo derecho de Trout que quedó completamente cerrado para finales del 10mo. round, y la pelea fue detenida antes del que comenzara el 11vo. round en el Centro Barlclays.Apodado “Swift” Hurd no se mostró tan rápido por la mayor parte del combate, pero tomó el control a la mitad de la pelea –a pesar de la sangre que fluía por el lado izquierdo de su cara y por su oreja izquierda. Trout se mantuvo firme por los primeros rounds, pero no contaba con el poder en sus golpes para causarle el suficiente daño al campeón.Con la victoria, Hurd mejoró su foja a 21 victorias y cero derrotas, con 15 nocauts, mientras que Trout vio caer su récord a 30 ganados, 4 perdidos, con 17 KOs.Al momento en que el pleito fue detenido, los tres jueces tenían arriba a Hurd en sus tarjetas, 96-94, 96-94 y 97-93.Apenas teminado el combate, algunos sitios especializados en boxeo, como soloboxeo.com, ya la mencionan como una de las mejores del año y firme candidata para ser la mejor pelea del 2017.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.