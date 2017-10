Rescata Suárez al Barsa

Barcelona— El uruguayo Luis Suárez marcó su tercer gol en la liga española a falta de ocho minutos para el final y permitió al Barcelona rescatar un empate 1-1 ayer en cancha del Atlético de Madrid, que truncó la foja perfecta de los azulgranas en el campeonato.“El Atlético defiende muy bien. Creo que merecimos más, pero es un punto valioso ante uno de los rivales que nos va a pelear la liga”, valoró Suárez.El Barsa sigue líder por la octava fecha, ahora con 22 puntos y cinco de ventaja sobre el Real Madrid, nuevo escolta tras vencer 2-1 en su visita al vecino Getafe, también con un tardío tanto de Cristiano Ronaldo, quien celebró su primer gol del campeonato a los 85 minutos.Los madridistas hilvanaron 13 victorias ligueras seguidas a domicilio, pero festejaron sobre todo la recuperación del olfato goleador de Cristiano, quien se perdió las cuatro primeras fechas por sanción.Karim Benzema abrió el marcador a los 39, pero el Getafe logró empatar momentáneamente gracias a un gol que fue asignado a Jorge Molina, aunque pareció ser impulsado en última instancia por la defensa visitante a los 56.El astro argentino Lionel Messi no logró ampliar su cuenta de máximo cañonero ante el Atlético, que se avanzó con un tanto de Sául Ñiguez a los 21 minutos pero vio como Suárez acudió al rescate de su equipo a los 82.Los rojiblancos aguantaron el empuje inicial del Barsa, apenas una escaramuza de Messi que remató a un costado de la red, y progresivamente se acercaron al arco de Marc-André ter Stegen, quien paró sucesivos remates de Antoine Griezmann, el segundo tras una brillante sotana a la carrera sobre Piqué, antes de encajar el primer gol.Lo marcó con un tiro magistral Saúl, finiquitando una jugada colectiva más propia de los azulgranas que del Atlético, en que el canterano recibió entre líneas y apuntó brevemente al ángulo derecho del arco antes de soltar un zapatazo con efecto descendiente.El Barsa quiso pero no pudo en el primer tiempo, lastrado por la ineficacia de Suárez, tanto en el remate como el desmarque, y el decreciente protagonismo de Andrés Iniesta en tareas organizativas.Messi, en cambio, se agigantó en el segundo tiempo, aunque no lo suficiente como para voltear el partido ante un Atlético que se defendió con fiereza.

