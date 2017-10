A saldar cuentas

Kansas City, Missouri— Alex Smith experimentó la derrota en los playoffs del año pasado ante Pittsburgh, luego volvió a revivirla incontables veces al ver la filmación, intentando en vano saber cómo fue que los Jefes perdieron ante un equipo que ni siquiera anotó un touchdown.Ahora que los Acereros visiten Kansas City hoy, Smith tiene ahora la oportunidad de revivirlo todo otra vez.“Cada vez que te enfrentas de nuevo a un oponente con el que jugaste recientemente, uno recuerda todo lo sucedido”, dijo el mariscal de Kansas City. “Si ellos tuvieron éxito aquella vez, ¿irán a repetir las mismas jugadas? ¿O harán algo diferente?“Nosotros también somos ahora un equipo diferente”, según Smith agregó, “así que disfrutas de la oportunidad un poco. Pero si vemos las cosas tal como son, en verdad si nos trae el recuerdo de una oportunidad mal aprovechada”.Smith tiene razón en muchos aspectos: Los Jefes sí desaprovecharon su oportunidad aquel helado día de enero en el Estadio Arrowhead, malgastando el esfuerzo de una fuerte defensa en una derrota de 18 a 16.Los Jefes están mucho mejor de cómo estaban la temporada pasada, siendo el único equipo invicto de la NFL por el transcurso de las primeras cinco semanas. Y los Jefes si están disfrutando de la oportunidad de poder vengarse de los Acereros.“Estamos en un nuevo año”, dijo el corredor Charcandrick West, “pero todos sabemos lo que sucedió”. Los Jefes (5-0) tienen toda la intención de cambiar el rumbo de este enfrentamiento.Tienen una ofensiva mucho más dinámica que la que logró amasar un total de 227 yardas contra los Acereros. Smith tiene ahora el mejor rating de mariscal de la liga, Tyreek Hill ha tomado como base su dramática temporada de debut y el novato Kareem Hunt ha emergido como uno de los mejores corredores de la liga.“Cuidan muy bien del balón, juegan muy bien con los equipos especiales y merecen tener una marca de 5-0. Por eso son los Jefes”, dijo el entrenador de los Acereros Mike Tomlin. “Nosotros respetamos eso, pero no les tememos”.Especialmente desde que esa filmación del partido anterior —por la cual Smith y los Jefes se han estado lamentando durante todo el periodo de temporada baja— es muy probable que les dé a los Acereros (3-2) algo de confianza en sí mismos, que es lo que necesitan en estos momentos.Acaban de ser derrotados la semana pasada contra Jacksonville, cuando Ben Roethlisberger lanzó cinco intercepciones, dos de las cuales fueron retornadas hasta la zona de anotación, y los Jaguares consiguieron una victoria de 30 a 9.NUEVA INGLATERRA EN NY JETSLevante la mano si imaginó que los Patriotas y Jets podrían estar disputándose el primer lugar del Este de la Conferencia Americana en la Semana 6.El ganador de este domingo se quedará en el primer lugar de la División, será una atmósfera embriagadora para Nueva York y algo común y corriente para Nueva Inglaterra.“Ellos son un buen equipo”, comentó Josh McCown, mariscal de los Jets, quien es nuevo en esta rivalidad que Patriotas han dominado por años, ganando 10 de los últimos 12 partidos.PITTSBURGH EN KANSAS CITY¿Quién tiene más incentivos en este enfrentamiento?Pittsburgh viene de una confusa derrota en casa ante Jacksonville en la que Ben Roethlisberger se mantuvo haciendo lanzamientos al equipo erróneo.Los Jefes no quieren tener buena memoria cuando se trata de los Acereros.El pasado mes de enero, Pittsburgh llegó al Estadio Arrowhead y ganó un partido de playoff por un marcador de 18-16.“Ahora tenemos un equipo diferente”, comentó Alex Smith, mariscal de los Jefes.GREEN BAY EN MINNESOTALos Empacadores podrían convertirse realmente en la élite del Norte de la Conferencia Nacional si amplían su superioridad sobre los Vikingos.Green Bay ha ganado cinco de sus últimos siete partidos como visitante contra Minnesota, aunque hace un año perdió en el Estadio US Bank.Aaron Rodgers se ha mantenido en la cima de este deporte en las situaciones más difíciles, tales como la semana pasada en Dallas, además, le gusta enfrentar a Minnesota.LA CARNEROS EN JACKSONVILLEEmpieza la odisea para los Carneros, afortunadamente para ellos lo harán en Jacksonville.Empezarán un recorrido de 11 días como visitantes, primero, con un vuelo de costa a costa hacia Florida, después cruzarán el Atlántico para enfrentar a Arizona, que es su rival de la División, el partido será el 22 de octubre en Londres.El equipo pasará cuatro días en Jacksonville después del partido de hoy.DETROIT EN NUEVA ORLEANSDespués de tener dos victorias seguidas y una semana de descanso, los Santos no han perdido la posesión del balón en cuatro partidos.Sin embargo, Detroit tiene 11 capturas, lo cual es una cifra alta en la Conferencia Nacional, Darius Slay, Glover Quin y Tavon Wilson tendrán un difícil enfrentamiento en la línea secundaria.Serán puestos a prueba por Drew Brees, quien tiene 300 o más yardas de pases en cada uno de los seis partidos que ha jugado contra los Leones.MIAMI EN ATLANTAHan pasado muchos años desde que los Delfines ganaron en Atlanta: desde el 21 de septiembre de 1980, en el Estadio del Condado Atlanta-Fulton –uno antes del Georgia Dome, y anterior al nuevo Estadio Mercedes Benz.Vienen de una victoria sobre el diezmado Tennessee y ahora enfrentarán a los campeones defensores de la Conferencia Nacional, quienes descansaron la semana pasada.CLEVELAND EN HOUSTONDebido a que J.J. Watt y Whitney Mercilus estarán fuera el resto de la temporada y a que Brian Cushing está suspendido, la defensa de los Texanos podría estar en un verdadero problema.Tal vez no en esta semana, ahora que los Cafés, que tienden tendencia a cometer errores, los van a visitar.Cleveland tendrá como titular al inexperto Kevin Hogan, después que el novato DeShone Kizer fue enviado a la banca por el entrenador Hue Jackson.NY GIGANTES EN DENVEREn una extraña parte de la programación de partidos, los Broncos jugarán su cuarto partido en casa en seis semanas, además de haber tenido una semana de descanso.Ganaron los tres partidos anteriores en Denver, aunque tomando en cuenta lo diezmados que están los Gigantes, eso podría ser divertido.Denver, que se encuentra relajado después de su descanso, lidera la liga en cuanto a la defensa.TAMPA BAY EN ARIZONAArizona realizó un movimiento esta semana al negociar a Adrian Peterson.Si al corredor de poder, que en algún tiempo fue dominante, le queda mucho potencial, podría darle un impulso a este equipo que ha estado descontrolado y que extraña mucho a su excelente corredor de poder, David Johnson.Arizona está promediando 2.6 yardas por acarreo, siendo el peor de la Liga.Jameis Winston, el mariscal de los Bucaneros, no quiere recordar la paliza que les dieron los Cardenales por 40-7.LA CARGADORES EN OAKLANDDebido a que Derek Carr, quien está lastimado de la espalda, regresará al puesto de mariscal, los Raiders son un equipo diferente.Deberían considerar que después de tres derrotas seguidas se están quedando muy rezagados detrás de los Jefes y Broncos en el difícil Oeste de la Conferencia Americana.Los Raiders han ganado cuatro partidos seguidos en esta serie, las tres últimas victorias se debieron a un gol de campo.CHICAGO EN BALTIMOREAhora que Mitchell Trubisky ya probó qué se siente ser el mariscal titular de manera profesional, podría seguir haciéndolo en Baltimore.Los Cuervos llevan 12 capturas, Terrell Suggs realizó cuatro de ellas.Curiosamente, la única victoria que han tenido los Osos en esta temporada fue en contra de Pittsburgh, venciendo cómodamente a los Acereros por marcador de 26-9.SAN FRANCISCO EN WASHINGTONSan Francisco ha ganado cuatro partidos consecutivos en contra de Washington.Por supuesto, los 49ers no han derrotado a nadie en la primera temporada del entrenador Kyle Shanahan, quien fue el coordinador ofensivo de los Pieles Rojas del 2010 al 2013.Los 49ers no la tendrá fácil contra su contrincante, es el primer equipo en perder cuatro partidos seguidos por tres puntos o menos desde que lo lograron los Petroleros en 1994.LUNES POR LA NOCHEINDIANAPOLIS EN TENNESSEEHablemos acerca del dominio, los Potros han ganado 11 partidos seguidos en esta serie y 16 de 17.Chuck Pagano, coach de los Potros, no ha perdido ante Tennessee en 10 duelos.A Frank Gore, el corredor de poder de Indianapolis, le gusta jugar contra los Titanes y tiene cuatro anotaciones en los tres últimos partidos en Tennessee.Si Marcus Mariota, el mariscal de los Titanes, no puede jugar entonces lo hará Matt Cassel.PARA HOYGreen Bay en Minnesota, 11 a.m. /Fox Sports / Sky 582Cleveland en Houston, 11 a.m. / Sky 586Detroit en Nueva Orleans, 11 a.m. / Fox Sports 2 / Sky 583Miami en Atlanta, 11 a.m. / Sky 585N. Inglaterra en N.Y. Jets, 11 a.m. /Televisa / Sky 587Chicago en Baltimore, 11 a.m. / Sky 581San Francisco en Washington, 11 a.m. /Sky 584Tampa Bay en Arizona, 2:05 p.m. / Sky 581L.A. Rams en Jacksonville, 2:05 p.m. /Fox Sports 2 / Sky 582L.A. Chargers en Oakland, 2:25 p.m. /Televisa / Sky 586Pittsburgh en Kansas City, 2:25 p.m. /CBS / Sky 585N.Y. Gigantes en Denver, 6:30 p.m. /NBC / ESPN 2Descansan: Buffalo, Dallas, Seattle, CincinnatiPara mañanaIndianapolis en Tennessee, 6:30 p.m. / ESPN