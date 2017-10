De este cuero sale más Correa

Houston— Gracias a un doblete del puertorriqueño Carlos Correa en la novena entrada, el venezolano José Altuve anotó desde primera base y Justin Verlander ponchó a 13 bateadores en toda la ruta, con lo que los Astros de Houston vencieron ayer 2-1 a los Yanquis de Nueva York para tomar ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.Correa también pegó cuadrangular, pero Houston necesitó de la velocidad de Altuve para darle el triunfo a Verlander. El aspirante al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana conectó sencillo con un out en el noveno inning en contra del cerrador cubano Aroldis Chapman, y después aceleró desde la inicial tras el batazo de Correa a jardín derecho, llegando al plato después de que el receptor dominicano Gary Sánchez no pudo controlar el disparo al plato.Altuve conectó dos imparables y batea de 23-13 (.565) en esta postemporada.Verlander lanzó otra joya por los Astros, al imponer marca personal de ponches en postemporada y admitir cinco imparables para su segundo juego completo en playoffs. Realizó 124 lanzamientos y retiró a los “Baby Bombers” del Bronx, Aaron Judge, Sánchez y Greg Bird en el noveno episodio.En la parte baja de la entrada, Judge recogió el batazo de Correa y tiró a la intermedia. El torpedero Didi Gregorius realizó el disparo de relevo, que llegó antes de que lo hiciera Altuve. Pero Sánchez no controló la esférica y el venezolano anotó la carrera del triunfo.Los Astros se colocaron por primera vez con ventaja de 2-0 en una serie de campeonato en frente de una multitud de 43 mil 193 espectadores, quienes ovacionaron cuando el manager A.J. Hinch envió de regreso a la loma a Verlander en la novena entrada.“No había necesidad de decir nada”, dijo Verlander. “Era mi juego para perderlo o ganarlo”.Verlander lanzó el primer juego completo en esta postemporada repleta de relevistas y fue su primera apertura de nueve entradas desde que sus Tigres vencieron 3-2 a los Astros el 30 de julio de 2016. Fue la séptima ocasión que Verlander poncha a por lo menos 10 enemigos en playoffs, extendiendo su récord de Grandes Ligas. También fue su séptimo partido en postemporada en el que realiza al menos 120 lanzamientos.El derecho ponchó a sus tres enemigos en el octavo inning y las cámaras de televisión enfocaron a su prometida, la modelo Kate Upton, saltando y aplaudiendo mientras Verlander salía rumbo a la caseta.Mejoró su marca a 8-0 en cinco aperturas de temporada regular y tres apariciones de playoffs con Houston desde que llegó en un canje con los Tigres el 31 de agosto. Obtuvo el triunfo en labor de relevo en el cuarto partido de la Serie Divisional contra Boston.El cuadrangular de Correa en el cuarto inning en contra del abridor dominicano Luis Severino quedó apenas fuera del alcance de Judge y de Carson Riley, de 12 años, quien estaba sentado en primera fila en jardín derecho. La esférica rebotó en el guante de Riley y cayó en las tribunas, y el manager Joe Girardi solicitó una revisión del video en busca de interferencia del aficionado. Los umpires ratificaron el jonrón.

