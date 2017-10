Sorpresa a la michoacana

A pesar de que no se preparó al cien por ciento para esta carrera, la michoacana Fátima Anahí Hijar Marín, de 17 años de edad, sorprendió a propios y extraños al convertirse ayer en la ganadora de la edición número 21 de la carrera ciclista “Chupacabras 100 km” en la rama femenil.-¿Cómo te sientes?“Uy, pues fue un reto muy duro, es la primera vez que corro 100 kilómetros, pero pues me siento contenta de haberlos terminado y en buenas condiciones. Estoy bien cansada, con ganas de dormir ya, pero bien”.— ¿Cómo te preparaste para esta carrera?“Pues ya la tenía planeada desde hace un mes más o menos. Ahorita yo me dedico más a lo que es el cross country en circuitos cortos y la verdad no preparé la carrera así como digamos muy bien, pero pues venimos a ver qué tal”.— ¿Cuándo llegaste a Juárez?“Llegué el día jueves”.— ¿Qué te pareció el trayecto?“La verdad está muy padre, tiene bastante subidas y en las partes de la subida ya me estaba costando un poquito de trabajo, no por el cansancio ni nada, las piernas las sentía bien, sino por el dolor de la espalda baja, pero de ahí en fuera bien”.— ¿Qué sigue para ti?“Pues ahorita ya empecé mi pretemporada para el próximo año, entonces ya no tenemos así competencias en puerta, esta fue la última”.– ¿Cuánto tiempo llevas dedicada al ciclismo?“Voy para siete años”.– ¿Por qué te gustó este deporte?“Es un deporte muy atractivo, desde que empecé en la bicicleta pues me llamó muchísimo la atención y no la he querido dejar, siento que ya se volvió parte de mi, es como mi estilo de vida y pues me gusta muchísimo lo que hago. El estar conociendo lugares, saliendo a participar, pues esforzarme, todo, todo me gusta, el sacrificio, el estar, venir, así estar de cansada, pero pues aquí me gusta andar”.— ¿Alguien de tu familia vino contigo?“Mi papá, pero él anda todavía por allá arriba, no compitió, nada más vino a apoyarme y a apoyar al equipo”.