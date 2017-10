Vence la adversidad

Justo sobre la línea de meta, sabedor de que ya nadie le quitaría el primer lugar, Manuel Salas detuvo el pedelaeo, descendió de su bicicleta, la puso sobre una rueda y beso la llanta delantera en señal de agradecimiento por haber logrado el triunfo en la carrera ‘Chupacabras 100 km’ por cuarta ocasión.“Sí, es la cuarta ocasión, se me han dado las cosas. La verdad pues el trabajo que hago durante todo el año son los logros que se hacen”, declaró el oriundo de Nuevo Casas Grandes a unos metros de haber cruzado la línea final.— ¿A quién le dedicas el triunfo?“A toda mi familia, en general”.—¿Hace poco te cambiaste a Juárez?“Si, ya tengo un año aquí con mi familia y pues realmente ya conociendo todas las pistas aquí a diario y a la gente y todo”.— ¿Eso te ayudó?“Si, porque conocí bien la pista, a pesar de que me ponché una vez, tuve que estar recargue y recargue, lo bueno es que al fin topó la llanta”.— ¿Qué te pareció el recorrido?“El recorrido estuvo muy bueno, la verdad estuvo limpio y estuvo duro. Está muy bueno, el área aquí que le cambiaron este año, pues la verdad está mejor porque hay muchas áreas verdes donde las familias pueden agarrar su sombra y está mejor”.— ¿El clima ayudó?“Sí, porque estuvo la mayoría del tiempo nublado, así es de que el sol nos pegó menos”.— ¿Qué te pareció tu tiempo?“La verdad no me he fijado en el tiempo, pero no creo que haya buen tiempo. Te digo que esta semana que tenía que haber descansado, toda la semana no dormí muy bien”.— ¿Cuánto tiempo tienes en la práctica del ciclismo?“Alrededor de unos 13, 14 años practicando a fondo”— ¿Cuándo fue tu primer año en la Chupacabras?“Tengo alrededor de unos siete, ocho años, recuerdo que el primer año que vine llegué en el lugar 75 con una bici como todo principiante”.— ¿Cómo te preparas en específico para esta carrera?“La verdad es que empezando el año me he venido preparando, este año la verdad me he preparado mejor, la alimentación, descanso y todo eso. He tenido mejor forma y creo que hasta hace una semana estaba en una forma física muy bien. Esta semana me tocaba descansar, la verdad la presión, todo, no sé qué me pasó, soy muy nervioso, y la verdad toda la semana no pude dormir, me dormía a las 10 y a las 3 de la mañana me despertaba, y la verdad no me sentí bien.“Gracias a Dios se dio el resultado, la verdad sufrí mucho, pero pues hay que seguir adelante”.— ¿Tuviste algún imprevisto durante la competencia?“Sí, al principio ya les llevaba ventaja, me he pochado, he trabajo ahí, me han alcanzado y me han pasado, entonces a romontar, doble esfuerzo, se me vaciaba la llanta y otra vez hasta que por fin selló y ahí a seguir un paso y firme”.— ¿Algún otro tipo de carrera similar a esta en la que hayas participado?“Anteriormente, las que he ido a correr, fui a las dunas de Samalayuca, fui a Cuauhtémoc, a Cusi, Casas Grandes, Majalca, he ido a todas las que están aquí en la región”.— ¿Qué te parece el premio que vas a recibir?“La verdad que este año por el premio, por eso he entrenado más, la verdad estoy muy contento, te digo que en algunas partes a veces me daban ganas de rendirme, pero me acordaba del premio y le daba a sufrir y gracias a Dios se me dio el resultado. Ahora a prepararme y espero traer un buen resultado”.