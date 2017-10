Abandona Chupacabras por llanta ponchada

Dentro de todas vicisitudes que pueden encontrar los ciclistas en el trayecto de la carrera ‘Chupacabras 100 kilómetros’, quizá uno de los que más miedo les hace sentir es ver que una de las llantas de sus bicicletas se ponche y que no la puedan reparar al instante.Eso fue lo que le pasó a Joel Álvarez, de Delicias, y quien participaba en la carrera de 100 kilómetros cuando al bajar a un costado de la represa de Anapra un clavo de casi diez centímetros no solamente le ponchó la llanta trasera, sino que se la deshizo y por ese motivo ya no pudo continuar en la competencia.“Íbamos en muy buena posición, nomás que el detalle que nos tocó desafortunadamente un clavo en el trayecto y pues nos reventó la llanta, ya no pudimos hacerle alguna reparación. Tuvimos que hacer ya un regreso, y ahorita estamos en este punto apoyando a los corredores, echándoles ánimo más que nada”, mencionó Joel.-¿Cuánto tiempo te preparaste?“Ya teníamos dos meses preparándonos diario para esta carrera, íbamos posicionados en buen lugar, nomás que nos tocó este caso y pues hay que echarle ganas. Es una de las cosas que nos pueden suceder a todos, por muy bien entrenado que andes”.Para Joel, esta representaba la tercera ocasión que toma parte en la 'Chupacabras' y desde ahora ya piensa en regresar para la edición del próximo año.“Es la primera vez que me toca este problema. Trata uno de traer la bicicleta en mejores condiciones, pero en este caso nos tocó. Aquí bajando lo que es el lago, en esta bajadita, tuve que regresar caminando. Pero desgraciadamente es un punto que se ve que es como basurero, no sé qué pasó ahí, pero sí el camino está un poquito sucio. El próximo año vendremos por mejor lugar, a ver cómo nos va con la cuestión de posición, porque pierde uno la posición y se uno hasta mero atrás”.

