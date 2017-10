Renuncia Bruce Arena tras fracaso de EU

Ciudad de México— El enorme fracaso para Estados Unidos de no clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018, ya cobró la primera cabeza, luego de que el entrenador Bruce Arena, anunciara este viernes su renuncia a la selección tras no conseguir el objetivo.A través de un comunicado publicado en el sitio web de la US Soccer, Arena agradeció la oportunidad de haber dirigido a la selección desde noviembre del 2016, tras el cese de Jürgen Klinsmann, al tiempo de asumir su responsabilidad al no llegar a Rusia.“Con certeza (la eliminación), es un enorme retroceso para el proyecto del equipo nacional varonil, y las preguntas deben formularse sobre cómo podemos mejorar. No hay duda que este proceso ya empezó y continuará para que el futbol de Estados Unidos pueda progresar”, señaló Arena dentro del comunicado.Bruce Arena ya había dirigido a la selección de las Barras y las Estrellas de 1998 hasta 2006, donde su mayor éxito fue llegar a los cuartos de final del Mundial Corea-Japón 2002, tras haber eliminado a México en octavos.Por su parte, Sunil Gulati, presidente de la Federación de Estados Unidos, confió en él para sacar del bache a la selección en busca de clasificar a Rusia, sin embargo, en su segunda etapa al frente del equipo, Arena no pudo repetir el éxito.“Mientras este es un momento difícil, mantengo una fuerte creencia de que estamos en el camino correcto. Creo que en los jugadores y entrenadores estadounidenses y con nuestros esfuerzos conjuntos, el futuro se mantendrá brillante”, sentenció Arena.Este viernes Sunil Gulati habló frente a los medios luego de la eliminación el martes pasado. Se esperaba que el presidente de la Federación anunciara también su salida, sin embargo, dijo que no está entre sus planes.“No planeo renunciar, este no es el día adecuado para hablar de mis planes personales en términos de la presidencia de la federación”, señaló Gulati, además de establecer que para los amistosos de EU de noviembre en Europa, se nombrará en los próximos días a un técnico interino.