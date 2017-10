Quiere que jugadores de NFL sean 'una sola voz'

El tackle ofensivo de los Los Ángeles Chargers, Russell Okung, quiere que los jugadores que los jugadores se organicen y hagan un esfuerzo para unirse en una sola voz y hacerse a escuchar respecto a las protestas que se han dado antes de iniciar los partidos de la NFL, informó The New York Times.Oking publicó una carta abierta hoy en The Players' Tribune dirigida a los jugadores de la NFL con el objetivo de conquistar "territorio desconocido" abriendo una línea de comunicación, especialmente antes de la próxima reunión de la liga sobre el himno nacional.Este es un extracto de la carta publicada por el jugador."Los dueños tienen la habilidad de comunicar rápida y eficientemente, colaborar y alinear sus objetivos para servir sus intereses", escribió Okung. "En general, están ejecutando una estrategia para ese fin, sin importar cómo impacta en nosotros, los jugadores ni si refleja o no nuestros deseos. No quiero que esto suene negativo. De nuevo, es sólo una observación sobre cómo está diseñado el sistema”."No tengo todas las respuestas sobre cómo asegurarnos de que no nos roben este momento; yo estoy convencido de que no progresaremos si no encontramos la forma de unirnos y realizar actos que representen la voluntad de los jugadores. Pese a que tenemos como fortaleza que los superamos en los números, esta no se aprovecha porque no tenemos forma de comunicarnos directamente que no sea -de alguna manera u otra- controlada, monitoreada o manipulada por fuerzas externas".Okung no ha participado en ninguna de las protestas de los jugadores durante el himno nacional. Sin embargo, ha sido voz en las redes sociales sobre la situación que atraviesa Colin Kaepernick.También es un buen amigo del ala defensiva de los Seattle Seahawks, Michael Bennett, quien condujo su propia protesta contra la inequidad racial y la brutalidad policiaca, al sentarse durante el himno nacional."En nuestra nación siempre ha habido gente en contra de la norma, y son esos puntos de vista contrarios los que siempre han ayudado a nuestra nación progresar también", dijo Okung. "Ahora tenemos libertad de expresión, libertad de reunión -esas cosas nos importan y son cosas por las que hemos peleado a través de la historia".Okung cree que "para bien o para mal, el sindicato está limitado en su capacidad para unirse a nuestros intereses" y que la intención original del mensaje de Kaepernick ha sido "diluida"."En vez de nuestra voz colectiva se eleve al unísono de manera tal, que cubra toda la liga, lo que se ve son los equipos respondiendo por separado para protestar de 32 maneras distintas", escribió Okung.Su idea es formular un plan de acción a través de comunicación directa en Twitter."Vamos a abrir una línea de comunicación entre nosotros, y estar listos para responder con una voz como jugadores", escribió Okung. "Vamos a trascender nuestras divisiones naturales que han sido definidas por la liga y desinfectadas por una narrativa falsa de competencia por encima de todo lo demás".La NFL y la NFLPA publicaron el miércoles una declaración conjunta confirmando que no ha habido cambio alguno a la política, pero no requiere que los jugadores se mantengan de pie durante el himno. El comisionado Roger Goodell, el director ejecutivo de la NFLPA, DeMaurice Smith y el líder de los jugadores asistirán a las reuniones de la liga la semana próxima para discutir el progreso de los temas sociales y hablar sobre el tema de las protestas durante el himno a una escala mayor."No tenemos una propuesta que cambie nuestra política", dijo el portavoz de la NFL Joe Lockhart el viernes.Lockhart añadió que la liga dio seguimiento a esa reunión inicial al ir a ver el trabajo que los jugadores están haciendo para construir puentes entre la comunidad y los agentes del orden público."El diálogo ha sido extenso, positivo y productivo", dijo Lockhard. "Y anticipamos continuarlo más allá de la próxima semana".Okung ha expresado anteriormente que su sueño es convertirse eventualmente en dueño de un equipo en la NFL. Ha invertido en negocios de tecnología y ha negociado sus contratos.