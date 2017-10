Por fin le ganan Bravos al Atlante ‘en corral ajeno’

Una falta de Alan Zamora sobre Lucas da Silva dentro del área que Leandro Carrijo cobró bien desde el manchón penal, a la derecha del portero Gerardo Ruiz, al minuto 77, le dio el triunfo a los Bravos FC Juárez sobre los Potros de Hierro del Atlante por la mínima diferencia, anoche, en el Estadio Andrés Quintana Roo, en duelo de la jornada 11, en el Apertura 2017.El tanto de Carrijo Silva, –quien entró de cambio al 60 de acción en lugar de Rodrigo Prieto–, se dio 10 minutos después de la expulsión de Jonathan Lacerda, por doble tarjeta amarilla.La victoria es la primera en su historia de cinco torneos en el Ascenso MX que logran los Bravos en Cancún, Quintana Roo, sobre los Potros de Hierro, en uno de los choques equinos, en la ‘división de plata’.Con el éxito, el FC Juárez que volvió a la senda del triunfo, concretó la única opción que tuvo en el partido, sumó tres valiosos puntos a pesar que el Atlante marcó el ritmo en gran parte del cotejo, pero no fue contundente, retomó de manera momentánea el liderato en el Ascenso MX, con 21 unidades.En el primer tiempo, los Potros de Hierro tuvieron más tiempo la pelota en sus pies, dominaron el trámite del partido y llegaron con mayor frecuencia al arco de Iván Vázquez.Luego de un susto en un balón mal regresado por Willian Antunez a Vázquez Mellado y falta al arquero y, de un tiro por un costado de Francisco Uscanga, los Potros generaron la oportunidad más importante para anotar.A los 39 minutos, Felipe Reynero envió un centro al área por la banda izquierda, Magno Aparecido y Vázquez no atinaron a despejar, vino el recentro y el argentino Cristian Tarragona mandó su tiro por arriba del larguero.El primer tiempo, en el que los Bravos no fabricaron una sola llegada de real peligro, finalizó empatado a cero goles.Los Potros insistieron en el arranque del complemento con tres llegadas consecutivas.En una jugada que nació en zona defensiva, Carlos Cauich mandó un lago cambio de juego, de derecha a izquierda hacia Irving Zurita que terminó en tiro de esquina luego de un oportuno desvío de Antunez.Vino otro disparo de Tarragona y, de nuevo, el zaguero brasileño evitó la caída de su marco.En esta serie de arribos atlantistas, Reynero jaló del gatillo y la zaga fronteriza despejó una vez más.Los Bravos apenas si tuvieron asomos a la ofensiva con incursiones por la banda izquierda y centros al área de parte del brasileño Lucas da Silva que se quedaron sólo en eso y no encontraron una pierna que la empujara al fondo.

