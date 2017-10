Defenderá imbatibilidad

En busca de su tercera victoria al hilo en la temporada 2017-2018 de la Tercera División, los Bravos FC Juárez visitarán hoy, a las 11:00 horas, a Dorados UACH, en un ‘choque de trenes’ entre el líder y sublíder de la competencia correspondiente a la fecha cuatro.Ambos equipos llegan invictos a este duelo, los Bravos superaron a Cobras Premier (2-0) y a La Tribu (4-0), en las jornadas dos y tres, mientras que los Dorados doblegaron a CF Victoria (1-0) y a FC Toros (0-3).Maximiliano Ramos, portero de la escuadra fronteriza, que no ha recibido gol en dos encuentros, anticipó que los Bravos irán a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, a la capital del estado, a proponer el juego.“Sabemos que es un buen equipo. Va en segundo lugar de la tabla, va debajo de nosotros. Vamos a ir a proponer, no vamos a regalar nada sabiendo que es una cancha amplia y que el futbol va a ser muy rápido, porque es de pasto sintético”, expresó.El arquero saltillense de 1.82 metros y 73 kilogramos, indicó que los fronterizos saben cómo jugar en césped artificial y, a la vez, conocen su potencial.“Tenemos cualidades muy ofensivas para podernos traer los tres puntos”, apuntó.Ramos Muñoz, ex jugador de Club América (Sub 15), Mineros Zacatecas (Cuarta División), Pato Baeza y Saltillo Soccer, donde fue campeón en el Grupo XII, indicó que el que su meta se mantenga intacta no es mérito sólo de él y lo atribuyó a la seguridad que brinda el cuadro bajo del conjunto.“Mucha seguridad, la verdad, en la defensiva, hemos estado muy bien. El trabajo de nuestros compañeros, quienes han respondido muy bien y eso habla que hemos trabajado muy bien en todos los entrenamientos, que estamos atentos en todo el partido y vamos a tratar de incrementar el número de partidos con la portería en cero”, expuso.El cancerbero de 19 años dijo que también él ha hecho su parte bajo los tres palos.“Hemos visto los videos y he colaborado bien, los defensas también lo han hecho muy bien. La verdad es que hemos entrenado muy bien y como entrenas juegas, entonces, creo que ése es el secreto que hemos tenido”, manifestó.Los factores clave de Bravos para derrotar a los Dorados serán mantenerse atentos en la parte de atrás para no recibir ningún gol, salir a proponer y aprovechar todas las oportunidades que tengan para anotar goles, adelantó.

