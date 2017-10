Arruinan Gallos debut de ‘Ojitos’

Ciudad de México— El brasileño Camilo Sanvezzo anotó un par de goles, entre ellos uno sobre la hora, y Querétaro arruinó la presentación de Enrique Meza como timonel del Puebla al rescatar un empate de 2-2 el viernes en el primer partido por la 13era fecha del torneo Apertura mexicano.El colombiano Christian Marrugo adelantó a los locales a los 35, Sanvezzo niveló las acciones a los 63 y Francisco Torres convirtió un penal a los 72 para adelantar de nueva cuenta a los poblanos, que se enfilaban al triunfo antes que el atacante brasileño convirtiera el tanto de la igualdad en la última jugada del encuentro.Meza, el técnico más veterano del campeonato a sus 69 años, reemplazó a Rafael García _quien fue cesado ante el mal paso de un conjunto poblano que no gana desde la quinta fecha del campeonato.Con el resultado, Puebla alcanza nueve puntos y se mantiene en la 17ma posición entre los 18 equipos de la máxima categoría.El resultado es malo para los poblanos porque están a sólo siete puntos de Veracruz, que es el colista en la tabla de promedios que define al equipo que perderá la máxima categoría al finalizar la próxima temporada.Querétaro extendió a ocho su racha de partidos sin triunfos y tiene 11 unidades, localizado en el 14to escalón.En otro encuentro de viernes, Tijuana desaprovechó su condición de local y empató sin goles ante Veracruz.Los Xolos tienen 15 puntos y se mantienen novenos de la tabla.Veracruz acumula 14 y es undécimo a la espera de los demás resultados de la fecha.PARA HOYMonterrey vs Pachuca6:00 p.m. / Televisa / TDN / Sky 536León vs Tigres6:06 p.m. / Fox Sports 2 / ImagenNecaxa vs Pumas8:00 p.m. / Televisa / TDNChivas vs Morelia8:06 p.m. / Chivas TV / TDN

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.