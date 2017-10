Orgullo a tope

Ciudad de México— Por primera vez desde que un terremoto sacudió a México hace poco más de tres semanas, la capital del país volverá a ser sede de un partido de futbol de la máxima categoría cuando Cruz Azul enfrente al América hoy en un duelo entre dos grandes que buscan mantenerse entre los punteros del torneo Apertura.El sismo del 19 de septiembre dejó más de 350 muertos y las autoridades de la capital solicitaron postergar los encuentros del campeonato mexicano. Tanto América como Pumas disputaron encuentros en Toluca y Querétaro, respectivamente, mientras transcurría la emergencia. El estadio Olímpico de Pumas y el Azteca del América fueron utilizados como centro de acopio de víveres para los damnificados por el terremoto, que afectó también a otros estados del centro del país.Cruz Azul no tuvo que cambiar su encuentro porque le tocó jugar de visitante por la 12da fecha.La “Máquina”, que viene de apalear 4-1 a Pumas en la última fecha, tiene 18 puntos y marcha sexta de la clasificación, que es liderada por Monterrey con 24.“Estamos haciendo bien las cosas porque queremos volver a la liguilla, es importante para nosotros y esperemos que este partido sea un salto para poder estar ahí”, dijo el zaguero argentino de Cruz Azul, Julián Velázquez. “El equipo viene bien, esperemos estar a la altura de un clásico”.Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más populares del país, acumula seis torneos al hilo sin meterse en la liguilla, y no consigue el título desde 1997.América, que viene de superar al Toluca, tiene 20 puntos y es segundo de la tabla detrás de los Rayados.“Se viene el cierre de torneo y trataremos de mantener o superar el nivel para llegar lo más fuerte posible a la liguilla”, dijo el entrenador Miguel Herrera, quien regresó esta temporada a las Águilas con las que fue campeón en el Clausura de 2013.América ha vencido a Cruz Azul en cuatro de los últimos cinco choques y no pierde ante los celestes desde el Apertura 2014.PARA HOYCruz Azul vs América4:00 p.m. / Televisa / TDN

