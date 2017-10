Acereros, a enfocarse en los Jefes

Pittsburgh.- Cam Heyward entró al vestidor de los Acereros de Pittsburgh a principios de esta semana menos de 24 horas después de la aleccionadora derrota en casa que tuvieron ante Jacksonville, a través de su altavoz portátil mencionó una lista de jugadas que sirvió como un mensaje no tan subliminal para un equipo que anda en busca de buena vibra. Al Green fue el primero en reaccionar, cantando acerca del “Amor y Felicidad”.Bill Withers lo siguió, elogiando el optimismo de un “Día Maravilloso”.“En algunos momentos es necesario tranquilizarse”, comentó Heyward este miércoles.“No sé si eso sea importante o no, aunque una energía positiva siempre es una buena energía”.Algo que está escaso en este momento para los Acereros, que tienen un récord de 3-2 y que han pasado una gran parte de esta dispareja temporada tratando de darle un giro correcto a un titular tras otro que se ha generado fuera del campo.Hubo una decisión “saboteada” durante el mes pasado en el que acordaron quedarse sentados mientras se escuchaba el Himno Nacional en el partido en contra de Chicago, que serviría como un símbolo de unidad, pero concluyó cuando el tackle izquierdo Alejandro Villanueva, saludó a la bandera mientras sus compañeros se encontraban de pie en el túnel a 50 pies de retirado, debido a una mala comunicación.Una semana después, el receptor abierto Antonio Brown tuvo un exabrupto que descargó contra una hielera en un momento de frustración después que el mariscal Ben Roethlisberger no lo pudo detectar cuando corrió libremente al inicio de la victoria que tuvieron sobre Baltimore, un “berrinche” que dio lugar a que Roethlisberger lo escarmentara públicamente en varias ocasiones, dando lugar a que Brown emitiera, una creciente lista de disculpas por comportarse como una diva.Momentos después que los Jaguares entraron al Heinz Field y le propinaron a Pittsburgh su peor derrota en casa en una década, Roethlisberger le preguntó sarcásticamente si seguiría haciéndolo después de lanzar cinco intercepciones, lo cual fue un alto récord en su carrera, un comentario cuya intención se perdió en la traducción en las redes sociales y en todos los demás lugares.

