Cumplirá sanción

Frisco, Texas.- Un tribunal federal de apelaciones allanó el camino para que la NFL aplique una suspensión de seis partidos al astro de los Vaqueros de Dallas Ezekiel Elliott por una denuncia de violencia doméstica, respaldando a la Liga en el litigio legal más reciente para imponer su facultad de sancionar a jugadores por conducta fuera del campo de juego.En una decisión 2-1, el panel del quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans aceptó el pedido de la Liga para que se descartase una orden judicial y conminó a una corte de distrito en Texas que desestime el caso de Elliott.La NFL anunció que la suspensión entró en vigencia inmediatamente, aunque es previsible que se presenten otros recursos. Los Vaqueros no juegan este fin de semana.“Estamos evaluando todas nuestras opciones legales y tomaremos una decisión en cuanto a cuál debe ser el mejor curso de acción en los próximos días”, dijo el abogado de Elliott Frank Salzano.El próximo partido de los Vaqueros será el domingo 22 de octubre, en San Francisco. Si sus abogados no logran frenar la suspensión otra vez, no podrá jugar hasta el 30 de noviembre de local contra Washington, un duelo el jueves en la noche la semana posterior al feriado del Día de Acción de Gracias.Elliott participó en los primeros cinco partidos de su segunda temporada en la Liga. En un decepcionante arranque, Dallas tiene marca de 2-3.El juez federal en Texas negó la suspensión de emergencia el mes pasado, aceptando el argumento de los abogados del sindicato de jugadores de la NFL de que la investigación sobre las denuncias en Ohio y una posterior apelación fue injusta hacia Elliott, uno de los mejores corredores de la Liga.La NFL replicó que acató las regulaciones del contrato colectivo y que el sindicato obró incorrectamente al presentar una demanda antes que el proceso de apelaciones fuera completado.NFL y 4 equipos contribuirán a ayuda por sismo en MéxicoNueva York.- La NFL y los Patriotas, los Raiders y los Acereros van a contribuir conjuntamente 200 mil dólares para ayudar en las labores de socorro por el sismo del mes pasado en la Ciudad de México.El dinero será donado a la Fundación Banorte, que aportará la misma suma, anunció ayer la Liga de Futbol Americano.Los fondos serán utilizados para reconstruir viviendas dañadas por el terremoto en la capital mexicana y sus alrededores.Los Vaqueros donaron 50 mil dólares a las tareas del Ejército de Salvación en la Ciudad de México para asistir con servicios de crisis para víctimas y socorristas.

