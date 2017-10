En video: Tachan de ‘ridículo’ a Osorio desde Europa

Oporto, Portugal– Las críticas a Juan Carlos Osorio llegan también desde el otro lado del mundo, con el entrenador del FC Porto como protagonista.Sergio Conceiçao, quien a su cargo tiene a cuatro mexicanos, calificó de “ridículo” el plan de trabajo que el timonel del Tri entregó a cada jugador con miras al Mundial de Rusia 2018. “¡Eso es una total ridiculez! ¿Qué trabajo específico vas a poder hacer en una semana de preparación? Aquí (Porto) tenemos fisiólogos, nutriólogos y preparadores físicos que hacen ese plan para cada jugador”, declaró el portugués en rueda de prensa este jueves.El DT colombiano de la Selección Mexicana se dio a la tarea de entregar planes personalizados de trabajo a aquellos jugadores que militan en Europa y que no son titulares habituales en sus clubes, como es el caso de los cuatro mexicanos de los Dragones, con el objetivo de tenerlos en la mejor forma posible previo al Mundial.En tono molesto y sarcástico, Conceiçao dijo que Osorio debería de darle las gracias e invitó a la prensa mexicana a reproducir sus declaraciones.“Lo mejor que podría hacer es decir ‘gracias’ al Porto por los jugadores. La prensa de México puede retomar mis palabras con gusto, no tengo problema alguno”.Héctor Herrera, Miguel Layún, Diego Reyes y Jesús Manuel Corona fueron convocados para la pasada jornada eliminatoria, en donde México derrotó 3-1 a Trinidad y Tobago (con gol incluido de Herrera) y cayó ante Honduras por 3-2.“Es ridículo decir que los jugadores hacen un trabajo específico en las selecciones durante los días que están ahí.Nosotros, aquí en Porto, tenemos un plan específico e individual para cada jugador. Diego Reyes, tal como todos los demás, tiene su plan individual. No sé con qué propósito dijo eso. No se puede olvidar que en el partido que los cuatro jugadores mexicanos, Corona fue mejor en la cancha, Layún dio una asistencia y Herrera marcó un gol.En vez de decir cosas absolutamente ridículas, el seleccionador mexicano debería agradecerle a Porto por nuestros jugadores, que fueron decisivos en la victora de México.” (Con información de MedioTiempo y ESPN)

