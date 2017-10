Arde Liga Estatal de Futbol Americano

Con un triple empate en la cima y el liderato por el criterio de diferencia de puntos a manos de los Lobos Academia Juárez, la Conferencia Norte del Grupo A, en la Liga Estatal de Futbol Americano, categoría Juvenil Mayor, está que arde.Lobos (+103), Club Titanes (+79) y Jaguares del Cbtis 128 (+37), tienen récord de 4-1 en la justa y este fin de semana, cuando se juegue la penúltima fecha del calendario regular, las posiciones pueden cambiar.Hoy, a las 18:30 horas, en el Campo 30 de Enero, los Jaguares recibirán a los Lobos, en el juego más atractivo de la semana.Los Lobos son una máquina de anotar puntos, suman 136 a favor por sólo 33 en contra, mientras los felinos tienen 133 y 96 en cada renglón.En tanto Lobos y Jaguares ‘se harán garras’ esta tarde, el Club Titanes que logró un doble éxito la semana anterior, 19-18 sobre Lobos AJ, en tiempo extra pendiente y 35-0 a costa de Liebres ITCJ, recibirá mañana a los Potros CETCJ (0-5), en el norte.Los Titanes, actuales tetracampeones estatales de la categoría, poseen la ofensiva más explosiva de su conferencia con 145 puntos anotados y 66 recibidos.A su vez, los Potros tienen 38 unidades a favor y 133 en contra.En la Conferencia Sur del Grupo A, el líder y el equipo más dominante en la liga es el de los Borregos ITESM Chihuahua que marcha invicto (5-0) y ya tiene amarrado su pase a la postemporada, directo a semifinales.Dueños del ataque más poderoso en el estado con 181 unidades anotadas, los Borregos vencieron a domicilio 27-7 a los Renegados de Delicias y se afianzaron en el liderato.Castores de Chihuahua y Guerreros Cobach Chihuahua tienen marca similar de 3-2 y las Panteras, vienen un juego atrás (2-3).En el Grupo B, Conferencia Norte, los Lobos del Cbtis 114 y Bulldogs CUPN, poseen récord de 3-0, pero una mejor diferencia de puntos, tiene a los licántropos en la cima.JORNADA 6Hoy. Viernes 13 octubreCampo 30 de Enero (Cbtis 128)18:30 horasJaguares Cbtis 128 vs Lobos Academia JuárezSábado 14 octubreCampo Villas de Salvarcar10:00 horasClub Halcones vs Lobos Cbtis 114Campo ITCJ14:30 horasLiebres ITCJ vs Guerreros Cobach JuárezCampo Guillermo‘Chucus’ Olascoaga10:00 horasBulldogs vs Toros Cbtis 27016:00 horasClub Titanes vs Potros CETCJ

