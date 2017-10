Roles de futbol y beisbol locales

AZTECA JUAREZDomingo 15 de octubre 201717 JornadaCat. (Primera y Segunda Fuerza)LA CEMENTERA9:00 Delfines del Rastro vs Central Restaurantera1:30 Central Restaurantera vs Hermanos MartinezIMPERIAL AEROPUERTO # 19:00 Angeles de Familia Palacios vs Mofles El Gordo1:30 Hermanos Mendez vs DiablosIMPERIAL AEROPUERTO # 29:00 Piratas vs Multiservicios Diesel Flores1:30 Cachorros de Martinez vs Novatos del Km 20IMPERIAL AEROPUERTO # 39:00 Astros vs Deportivo Viajes Tapia1:30 Cardenales de Rivera vs Cardenales de Buena VistaIMPERIAL AEROPUERTO # 49:00 Bravos vs Brets1:30 Cachorros del Sur vs Deportivo AguilasIMPERIAL AEROPUERTO # 59:00 White Sox vs SbtrIMPERIAL AEROPUERTO # 69:00 Desponchadora Guarumo vs Tortilleria BarukCERESO ESTATAL9:00 Indios vs Cachorros1:30 Imperio 727 vs Rockies de LopezJUAREZ X ZARAGOZACAMPOS RIO BRAVO Y LA TRIBU08:30 Panchitos vs Dep. Juarez, R/B-110:30 El Caporal vs Los Reyes, R/B-108:30 D. Siempre Alderete vs Dep. Kalu, R/B-210:30 Dep. Amaro vs Covadonga, R/B-208:30 Bayern vs Delmex, R/B-310:30 1- Real Morelia vs 3- La Tribu, R/B-308:15 Panchitos 30 vs Borrachichos, La Tribu10:00 Lyon vs Guerreros, La TribuLUIS CARLOS AGUIRRESábado 14 de octubre del 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Cobras PS vs Deportivo JC Jr. Primera Infantil Copa9:30 Deportivo JC vs Konsty Libre Liga11:00 Oriente Poniente vs Cristian y Cristal Libre Liga12:30 Konsty Jr. vs Guerreros IV Juvenil CopaPEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Manchester vs Real Tazmanicos Libre Amistoso9:30 Camef 21 vs Deportivo Hernández Primera Infantil Copa11:00 Camino Joven Jr. vs Conalep Juvenil CopaMIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I9:30 Deportivo Milán vs Magia Azul Libre Liga11:00 Real Madrid Jr. vs Romanos Jr. Primera Infantil Copa12:30 Real Madrid vs Francisco Villa Intermedia CopaGUSTAVO LERMA UNIDADDEPORTIVA I9:30 Estatal No.2 vs Lindavista Primera Infantil Copa11:00 Estatal No.2 vs Rodríguez RM Intermedia Copa12:30 Deportivo Gamez vs Atlético Rojo Libre LigaESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Guerreros II vs Guerreros III Juvenil Liga9:30 Real Tazmanicos vs Manchester City Intermedia Copa11:00 Piratas vs Deportivo Reyes Libre Liga12:30 Guerreros I vs Deportivo Vargas Juvenil CopaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Camino Joven Libre LigaFinal de Liga servicio completo en caso de empate 5 penaleTercer Lugar de Liga en caso de empate 5 penalesTorneo Especial en caso de empate 3 penalesRAFAEL ANGEL PEREADomingo 15 de octubre de 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I11:30 Real Galeana vs ChaveñaPEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I13:15 Los Rabanos vs Franco, FCMIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I8:00 FC, Charly vs K-S9:45 Toluca vs Deportivo Puentes11:30 Taller Tilico vs Argentina13:15 Deportivo Canchola vs Gallos, FCESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Atlético Renteria vs Dep. Chaveña9:45 Deportivo Morgado vs Vikingos11:30 Deportivo Chachos vs FuriaGUSTAVO LERMA UNIDADDEPORTIVA I11:30 Deportivo Sánchez Jr. vs Atlético Pumas13:15 Galeana vs Deportivo SalasCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III9:45 Deportivo Sánchez vs Real BañilCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Pumas vs Deportivo Carrera9:45 Arsenal vs Dukes11:30 Real Cucaracha vs Monster, FCCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Olimpos vs Real Nacional9:45 Astros vs Santiago Niltepec11:30 Celtic vs Retiro, FCCAMPO NO. 2 UNIDAD DEPORTIVA IV11:30 Deportivo Rodríguez vs Deportivo Rodríguez (RAA)ROBERTO AZANIDomingo 15 de octubre de 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Exa Tec vs Deportivo VadiPEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Italia vs Santos9:45 Lavandería Azteka vs Real España11:30 Club Veteranos vs ElectrocomponentesGUSTAVO LERMA UNIDADDEPORTIVA I9:45 León, FC vs España11:30 La Juve vs Sindicato MunicipalCAMPO NO. 1 UNIDAD DEPORTIVA IV8:00 Cuervos, FC vs Santos Colón9:45 Roma vs Morocos Body ShopCAMPO NO. 2 UNIDAD DEPORTIVA IV9:45 Pumas del Carmen vs San Lorenzo11:30 Deportivo Rodríguez vs Deportivo Rodríguez (RAP)GUSTAVO LERMASábado 14 de octubre del 2017GUSTAVO LERMA UNIDADDEPORTIVA I15:30 Atlético Español vs Inter de MilánCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III14:00 Delphi RB 10 vs Vera Soccer15:30 Melchor Ocampo vs Laguna SoccerCAMPO NO. 1 UNIDAD DEPORTIVA IV14:00 Aguilas Cambrian vs Deportivo VillaCAMPO NO. 2 UNIDAD DEPORTIVA IV14:00 Deportivo del Carmen vs San AntonioSALVADOR CANCHOLASábado 14 de octubre del 2017MIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I14:00 JMAS vs LatinosGUSTAVO LERMA UNIDADDEPORTIVA I14:00 Olímpico vs España17:00 León vs Exa TecCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III17:00 Alicante vs BrasilCAMPO NO. 1 UNIDAD DEPORTIVA IV15:30 Paisano vs Italia17:00 Deportivo Micaela González vs Leones NegrosCAMPO: NO. 2 UNIDAD DEPORTIVA IV15:30 Ciro Hernández vs Lear La CuestaVILLAGOMEZ I15:30 Atlético Cisneros vs Arroyo ColoradoINDIOS15:30 Chihuahua Soccer vs Inter de MilánMARGARITO MORENOSábado 14 de octubre del 2017TORNEO DE LIGA “LIDIO GONZALEZ”PEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I14:00 SEPCE Olímpicos vs Ramirez Oro15:30 JC Ventas vs Cruz Azul17:00 Abogados vs BarcelonaCAMPO: “C” UNIDAD DEPORTIVA III14:00 Santos Laguna vs Mr. Futbol15:30 Atlético Santamaría vs LiebresINDIOS II15:30 Integra Comunicaciones vs Dental NeyCENTENARIOSábado 14 de octubre del 2017TORNEO DE LIGA “FERNANDO CARBONELL”MIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I15:30 Atlético Español vs Ex Seminaristas17:00 Cementos de Chihuahua vs Morgan de MéxicoESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I14:00 España vs America15:30 Real Morelia vs Mexicas17:00 Toluca vs Sánchez SoccerCAMPO ‘’B’’ UNIDAD DEPORTIVA III14:00 Halcones vs JC Ventas15:30 Lavandería Azteka vs Mr. Futbol OroVILLAGOMEZ I14:00 Perchones vs Yonke TrebolALAS DORADASSábado 14 de octubre del 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I14:00 Deportivo Avalos vs Mr. Futbol15:30 Silver Truck vs Real Madrid17:00 Old Star´s vs Club Med CirVILLAGOMEZ II15:30 Liebres vs San Sebastián17:00 Atlético Español vs Exa Tec JuárezEL FORTIN DE LA JMASSábado 14 de octubre de 2017JMAS9:30 Chelssea vs Cobras11:00 Saprissa vs JMAS12:30 La Academia vs Borussia2:00 Laguna vs Bud Light3:30 Pumas Zapata vs Dream TimeDomingo 15 de octubre de 2017JMAS8:30 FC Bravos vs Fortín JMAS9:45 Espartanos vs Red Bull11:00 Mofles vs Milán12:15 Zaragoza vs Borussia2:00 All Star vs Capiroteados3:15 T D I vs Unión4:30 García vs CobrasEL FORTIN11:00 Los Borrachos vs Las Chonas12:15 Eco 2000 vs VikingosREFORMADomingo 15 de octubre de 2017INDIOS 29:00 Delfines vs Chelsea K-411:00 A.D. Soccer vs Tigres (adelantado)MISIONES 29:00 San Antonio vs Zorros GisenaMISIONES 39:00 Dep. P.C.P. vs CatangasNota: Pierde defaul Sampdoria con Dep. Reza; Linda Vista con Tigres y Sánchez Soccer con A.D. SoccerINTERLIGASDomingo 15 octubre 2017Inicia temporada de Liga 2017Inscripciones gratis, mayor información llamar tel. 656 297 61 59HÍPICOS FUENTES 18:00 Cachorros Reforma vs Portugal9:50 Yonke 78 vs Dep HernándezHÍPICOS FUENTES 28:00 La más Barata # 1 VS Dep. Silvia9:50 Atco San Felipe VS BorussiaHÍPICOS FUENTES 48:00 Dep Dorados vs Alameda9:50 Enfermotes vs Atco LópezHIPICOS FUENTES 58:00 Dep Chaveña vs Dep wainos9:50 Dep Hinojo vs Dep.RiosHIPICOS FUENTES 68:00 Unión Promex vs La Banda9:50 Dep Madero Soccer vs Los ÁngelesHIPICOS FUENTES 78:00 Dep Chilos vs Deportivo x9:50 Santos Limones vs Dep sombreretilloHIPICOS FUENTES 89:50 Dep San Lorenzo vs Dep RebeliónJILOTEPECSábado 14 de octubre del 2017JILOTEPEC 114:30 Veteranos vs VeteranosJILOTEPEC 214:30 Atleticos vs OversJILOTEPEC 314:30 Royals vs YoguisDomingo 15 de Octubre del 2017JILOTEPEC 108:00 Overs vs AtleticosJILOTEPEC 208:00 Yoguis vs RoyalsJILOTEPEC 308:00 Nacionales vs La Familia12:00 Amigos de Castorena vs Gallos del Granjero15:30 Halcones de México vs Mets de SatéliteJILOTEPEC 408:00 Maquinados de Juarez vs Lechería Lucerna12:00 Cardenales vs Rangers15:30 Leones DM Connections vs Membrilleros de la LomaJILOTEPEC 508:00 Mazorqueros vs Red Sox Tepsi12:00 Amigos de Arturo Aguirre vs Cardenales del Charol15:30 Bravos vs Transportes NyahnJILOTEPEC 608:00 Indios del Valle vs Medias Rojas12:00 Gallos de Arellano vs Los Primos15:30 Capiros vs Deportivo de la OJILOTEPEC 708:00 Azucareros San Cristóbal vs Deportivo Enríquez12:00 Deportivo Durango vs Sultanes de Camacho15:30 White Sox vs Mineros del OroJILOTEPEC 808:00 Rebasar vs Los Compadres12:00 Familia Rentería vs Dodgers15:30 Delfines vs RepinelTERRAZAS 108:00 Broncos vs Los Reales12:00 Thunders vs Blackdemonds15:30 Toros de Santa Bárbara vs LeonesTERRAZAS 308:00 Morelos vs Sandilleros de Tlahualilo12:00 Alacranes de Ceballos vs Diablos RojosNOGALERA09:30 Kabuky Restaurant vs Pemex14:00 Servicios Empresarios de Transportes vs Laboratorio Dental VillalobosANTENA 109:30 Los Piratas vs Oti14:00 Convertors de México vs Toros de LeónANTENA 209:30 Chihuahua’s vs Union Costera14:00 Giants vs Pepe´sJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:30 Junta Municipal de Agua vs Dorados14:00 Los Gómez vs 51´sSAUZAL09:30 Rojos de Aguirre vs Hermanos Maldonado Sauzal14:00 Torillos vs Los VenadosOSCAR DE ALBATorneo de Liga 2017-2018Sabado 14 de octubre de 2017LUNA 615:30 Santos vs Ortiz-Rojas17:00 River-Plate Vs Melchor OcampoLUNA 1214:30 D. Velazquez vs D. Miranda16:00 Cummins-Retro vs Maria Isabel17:30 D. Cummins vs D. ManedaDescansa GuadalajaraFUTBOL RAPIDO UACJJORNADA # 6Sábado 14 de octubre de 20177:30 Jrz girl ICSA vs Kappa nu ICB, campo 1, femenil7:30 Chidirongas CU vs Sororidad ICSA, campo 2, femenil8:15 Venus ICSA vs Foraneas CU, campo 1, femenil8:15 Luchonas fc ICB vs Mixlay ICSA, campo 2 femenuil9:00 Real Bañil IIT vs Las ts ICSA, campo 1, femenil9:00 Coladas IIT vs Revoltuosas ICSA, campo 2 femenil9:45 Los Primos ICB vs Milan IIT, campo 1 varonil9:45 Atletico IIT vs Guayabos IIT, campo 2, varonil10:30 KND IADA vs Ozarka ICB, campo 1, varonil10:30 Lardy Boys IIT vs Joga bonito IIT, campo 2, varonil11:15 Turbocinas IIT vs Guayabos IIT, campo 1, varonil11:15 Mayates ICB vs Atletico IIT, campo 2, varonil12:00 Monsters IIT vs Real civil IIT, campo 1, varonil12:00 Adient IIT vs KND IADA, campo 2, varonil12:45 Turbocinas IIT vs Dep. napoli IIT, campo 1, varonil12:45 Alemania ICSA vs Machiwis Team IIT, campo 2 varonil1:30 Roma ICSA vs Dourtmount IIT, campo 1, varonil1:30 Real maletas IIT vs Real cules de Madrid ICSA, campo 2, varonil2:15 Psyco ICSA vs Zucaritas, ICB, varonil2:15 Abarrotes don lencho ICSA vs Rocket, ICSA, varonil3:00 Esparta ICSA vs Vayrn jrz ICSA, campo 1, varonil3:00 Rm america latina IIT vs Versalles fc ICB, campo 2 varonil3:45 Juventus IIT vs Natural Killers ICB, campo 1, varonil3:45 Psyco fc ICSA vs America latina IIT, campo 2, varonilNota: Favor de llegar 15 minutos antes de su juegoZAPATERASábado 14 de octubre del 2017HIPICO FUENTES 103:30 Barcelona vs Cosma05:15 Solram Sígala vs PotrosHIPICO FUENTES 203:30 Patriotas vs Tec de Juárez05:15 Dep. México vs Centro MedicoHIPICO FUENTES 303:30 Dep. Galeana vs Sultanes05:15 Corasa vs Dep. ReyesHIPICO FUENTES 404:30 Jalisco vs Club PachecosZAPATERADomingo 15 de octubre del 2017MILENIO 18:15 Chivas Milenio vs Real Zaragoza **10:00 Bullys vs Real Zaragoza**11:45 Juventus vs Arsenal 99MILENIO 208:15 Dep. Cervantes** vs Colors10:00 Dep. Ángel vs Dep. Altamirano11:45 Dep. Cervantes** vs Franco FcMILENIO 308:15 Dep. Coca Cola vs Vipers10:00 Real Independencia vs Dep. Manchester11:45 Acomuladores Parra vs Mármol FcMILENIO 408:15 Jaguares vs Gran Italia10:00 Los Maistros vs Tiburones11:45 Liga Imperial FemenilNota: Doble partido Real Zaragoza y Dep. Cervantes**No rolado PortoEvita perder tus partidos x no presentar credenciales **CHIVAS MILENIO 7Sábado 14 de octubre del 2017MILENIO04:00 Renta de Cancha05:00 Euro Soccer vs Dep. Azul05:50 Gamesa vs Fc Cuervos06:40 Lyons vs Cobras Fc07:30 Real Union vs Fc Brazzers**08:20 Dep. Iker vs Fc Brazzers**Nota: Fc Brazzers ** Doble JuegoNota: Gamesa, Dep. Iker y Fc Cuervo No Alinear Jugadores ExpulsadosSeguiremos con la Lista de Jugadores**Tramita Tus Credenciales**CHIVAS MILENIO 7Domingo 15 de octubre del 2017MILENIO08:00 Renta de Cancha09:00 JR vs Dep. Nájera09:50 Vikingos vs Titanes10:40 Villacoapa** vs Franco Fc11:40 Villacoapa** vs Dep. Iker**12:40 Ghost Gosling vs Dep. Iker**Nota: Esta Semana se Entregara Lista de Jugadores**Tramita Tus Credenciales**Nota: Dep. Iker** y Villacoapa** Tienen Doble PartidoNota: Dep. Iker No Alinear Jugadores ExpulsadosGUILLERMO GONZALEZSábado 14 de octubre de 2017JORNADA 2 Liguilla“GUAYU” GALVAN (CODER 1)4:30 Pericos Intra vs Xliebres, (Liguilla)DEPORTIVA ALTAVISTA4:30 Panchitos C.J vs Dicoem Altavista (Liguilla)JUAN DOMINGUEZ” (CODER 2)4:30 Carrillo United vs Franco SoccerHIPICO 54:30 Leverkusenl vs Corassa F.C.HIPICO 64:30 Promotores vs LagunaHIPICO 74:30 Tigres vs ChivasHIPICO 84:30 Cruz Azul vs Real PromotoresLA TRIBU4:30 Lear La Cuesta vs TomzaLiga Profr. Guillermo Gonzalez invita a nuestros Torneos de Copa y Liga 2018 .Jugadores nacidos en 1979 (39 años) y anteriores .Informes al Cel. 2-75-05-43MOSQUEDA PREMIERSabado 14 de octubre del 2017JASO 14:45 Dep. Lopez vs Dep. RonquilloJASO 24:45 Inter De Tierra vs Horizonte FrancoJASO 34:45 Atco. Nava vs Leones De SantaJASO 44:45 Joyeria Elvia v Horizonte BJASO 54:45 Vet. Garza vs Dep. HernandezECI PLNTA 54:45 Eci Planta 5 vs BrasilDomingo 15 de octubre de 2017JASO 18:00 Glorieta vs Esperanza10:00 20 De Nov vs Cano González12:00 Atco Aling vs Pumas BlasJASO 28:00 Buenavista vs Trans Heroz.10:00 Águilas Ibca vs Asecofi12:00 Semapi vs Estrellas De O.JASO 38:00 Caporal vs Unión De Compadres10:00 Gaspar Team vs La Fe12:00 José Nava vs Caporal Jr.JASO 48:00 Beny Haros vs Argo10:00 Dep. Ordaz vs Coruña12:00 Amigos Jimenez vs MilanJASO 58:00 Vet. Garza vs Dep. Copi10:00 Dep. Sofia vs Vet. Garza Jr.12:00 Florencia vs Esperanza MarinNIDO 18:00Gomez vs ESTRELLAS Master10:00 Lobos Hdez. vs GonzalezGRIEGO8:00 Alemia Master vs Tecnica 6410:00 Alemania Jr. Vs SportingVICENTE MUÑOZDomingo 15 de octubre del 2017COCA-COLA 18:00 Aguilas vs Dep Molina10:10 Dep Mexico vs Atomos Nexo jr11:50 Dep Neto vs Dep Reyna1:40 Furia Azul vs Dep MorenoCOCA-COLA 28:00 Dep Colors vs Dep Santiago10:10 Dep Hernandez vs Universidad11:50 Almejas vs Atl Villa1:40 Dep Juarez vs Rayos –semi--COCA-COLA38:00 Guerreros Km20 vs Papas Chelsea10:10 A.C.Barzmania vs Chelsea Blanco***11:50 Dep Aguilas fem vs Chicas Chelsea --final--1:20 Leones Negros vs Chelsea Blanco***COCA-COLA 48:00 Dep Ortiz vs Fluminence10:10 New Castle vs Guerreros Laguna11:50 Dep #23 vs Dep Union1:40 Dep Morelos vs Furia LaguneraCOCA-COLA 58:00 Dep Ajax vs Sao Paulo fc10:10 Bravas fc vs Chicas Manchester*** --3ro--11:30 Dep Wendy vs Chicas Manchester***12:50 Dep AG vs Atlas jrCOCA-COLA 68:00 Valle fc vs Dep Santhee10:10 Porto fc vs Virreyes fc11:50 Real Gallegos vs Atl AeropuertoCOCA-COLA 79:00 Avila jr vs Atl Rojo10:30 Dep #23 jr vs Abarrotes Liber11:50 Arcenal vs Miniums Chelsea1:00 Dep Lobas vs Dep GonzalezCOCA-COLA 88:00 Chavitos Pizza vs Nueva Revolucion10:10 Villagrana fc vs Fuerza Rayos11:50 Dep Lilas vs Fc ItaliaCOCA-COLA 98:00 Dorados vs Dep FMR10:10 Fc Borregos vs Imperio Real11:50 Dep Beltran vs IndependenciaCOCA-COLA 108:00 Brasil vs Dep Grande10:10 Los Plebes vs Burrusia**NOTA ** INICIAMOS TEMPORADA…..INSCRIBE TU EQUIPO TENEMOS TODAS LAS CATEGORIASInfomes al cel 320-81-81