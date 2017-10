¿Qué pasará con jugadores de los Indios?

¿Y los jugadores?No todos tendrán la misma suerte, pero sí el mismo deseo de encontrar equipo en el corto tiempo que queda, luego de la baja de Indios de Juárez en la LNBP.Jugadores como Alan Olivas ya había sido anunciado por los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como su nuevo integrante para la temporada 2017-2018, aunque el entrenador Helman Torres negó dicha versión.El estratega de Indios, en el último año, enfatizó que el club de Tamaulipas se adelantó a los tiempos, pero que el originario de Parral seguía perteneciendo a la tribu.Otros, como el juarense Alejandro Garay, están por decidir lo que mejor convenga para su interés personal y profesional.“Ahorita al parecer le pertenecemos a la liga. He tenido pláticas con Toros de Nuevo Laredo y Abejas de León, de manera personal; también hay posibilidades con Santos de San Luis y Libertadores de Querétaro”, comentó Gayar, quien además aseguró no saber qué pasó con Indios.Actualmente el jugador fronterizo se encuentra en Durango, con el equipo Águilas, que interviene en el Circuito de Basquetbol del Pacífico (Cibapac).“Iré a donde yo me sienta a gusto y me den las comodidades para mi rendimiento. No quiero apresurar nada y buscar la mejor opción. Actualmente estoy en Durango, ya gran parte de estos dos años tengo a mi familia viviendo aquí, solo que por cuestiones de la LNBP he radicado en Juárez”, aseveró.Después de concluir su participación con Indios la temporada anterior, tanto Alejandro Garay, como René Esparza se integraron al equipo Garra Cañera de Navolato, que intervino en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa), hoy buscan nuevos horizontes.

