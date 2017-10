Bajan a Indios de la LNBP

Los Indios de Ciudad Juárez no intervendrán en la temporada 2017-2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).En la presentación de la próxima campaña, que ayer se llevó a cabo en la Ciudad de México, desde los primeros minutos de la ceremonia la cosa no pintó nada bien para la esperanza que aún guardaban los fans de Indios.“Estamos listos para una temporada que luce espectacular con 11 equipos”, dijo el presentador, y desde ahí, con la cantidad de clubes, las cuentas ya no cuadraban.Acto seguido fueron presentados los conjuntos que intervendrán en la temporada que arranca el 20 de octubre. Abejas de León fue el primero, luego los Aguacateros de Michoacán; se cumplió con el protocolo de presentación de los 11 equipos, pero el juarense jamás apareció en escena.Así, sin alguna declaración del presidente de Indios, Héctor Espino, u otro directivo que decidiera hacerle frente a la situación y anticipara lo que ya era un secreto a voces durante los últimos días, los aficionados atestiguaron el fin, una vez más, de un proyecto deportivo para esta ciudad.-¿Qué pasó con Indios? Fue la pregunta que varios seguidores de la tribu hicieron durante la trasmisión que realizó la Liga a través de Facebook Live.Fue el presidente de la LNBP, Sergio Gánem, quien confirmó la baja del equipo indígena para el próximo torneo.“Lastimosamente tenemos que anunciar a toda la afición del estado de Chihuahua que Indios de Juárez fue dado de baja de nuestra Liga el día de ayer (miércoles).Como el pasado martes, ayer una vez más, se buscó establecer comunicación con el presidente de Indios, Héctor Espino y el entrenador Helman Torres, pero ninguno contestó su teléfono celular.El basquetbol profesional regresó a Ciudad Juárez en la temporada 2015-2016, luego de cinco años de ausencia, ya que en junio de 2010 se dio a conocer la noticia de la desaparición del equipo Indios, tras una temporada de existencia en la LNBP.Ayer se terminó de escribir otro triste capítulo, no sólo para el basquetbol de esta frontera, sino para el basquetbol chihua-huense.NUMERALIAINDIOSDE JUÁREZTemporada2016-201736partidos jugados15triunfos21derrotas2,930puntos a favor3,050puntos en contra-120diferencia51unidades totaleslugar en la tablaTemporada2015-201639partidos jugados11triunfos28derrotas50puntosTemporada2009-201040partidos jugadostriunfos32derrotas48puntos

