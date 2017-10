Nueva York.- Mike D’Antoni solía tener un esquema ofensivo en Phoenix en el que había que tirar al aro en siete segundos o menos. Le gustaba la rapidez.El ahora entrenador de Houston debe estar de plácemes, dado que los pilotos de la NBA se van a encontrar con cambios que buscan acelerar el juego esta temporada.Les han reducido tiempo y el número de interrupciones que pueden pedir durante el partido, amén de menos días de preparación previo a la temporada regular.A ello súmele las nuevas reglas que estipulan cuándo deben darle descanso a los jugadores, además de varios ajustes para entrenadores de larga experiencia.“Me parece bien”, dijo D’Antoni, consagrado como el Entrenador del Año de la NBA la pasada temporada con Houston. “Fue sacarle cosas que estaban en la manos de los entrenadores, ya que en todo la embarrábamos. Esto es mejor para los jugadores”.Entre los cambios:— La inauguración el martes es la más temprana de la Liga desde 1980. Es una semana más temprana de lo normal tras una reducción del número de partidos de pretemporada, de ocho a seis.— Los pedidos de tiempo han sido reducidos de 18 a 14, con siete para cada equipo. Se limitarán a dos durante los últimos tres minutos de los partidos, en lugar de la regla previa que permitía pedir tiempo en los últimos dos minutos.— Los equipos podrían recibir multas de 100 mil dólares por darle descanso a jugadores que no están lesionados en partidos pautados para transmisión televisiva nacional, y se les desalentará de sentar a varios jugadores que están sanos en un mismo partido o sentarles en partidos como visitante.— El entretiempo será de 15 minutos para todos los partidos –y la Liga contempla ser diligente en poner en marcha el cronómetro apenas termine la primera mitad. Antes se daba un minuto o dos para partidos de transmisión nacional, y había casos que el cronómetro no arrancaba hasta que todos los jugadores habían salido de la cancha.Byron Spruell, el presidente de operaciones de la NBA, dijo que el objetivo no es abreviar la duración de los partidos, que suelen tomar 2 horas y 15 minutos. Añadió que la Liga quiere que los partidos sean más fluidos, tomando en cuenta la opinión de los entrenadores y el comité de competición, que incluye a varios entrenadores, durante el verano.Spruell dijo que los entrenadores no pusieron pero a la eliminación de pausas cuando restan menos de 9 minutos en el segundo y tercer períodos, al considerar que se daban demasiado antes tras el arranque de los períodos. Ahora se tendrán dos pausas fijas en cada cuarto, cuando se marquen los 7 y 3 minutos.Incluso al final de los partidos, los entrenadores reconocieron que las interrupciones eran demasiadas.“Como entrenador, uno quiere tener más pausas. Quieres tener esa flexibilidad al final de un partido de poder ayudar a tu equipo”, comentó Erik Spoelstra, el entrenador de Miami. “Pero cuando miro los partidos por televisión, quiero que sean menos. De veras. Quiero que sean menos pausas y que los partidos acaben rápido, particularmente al final. Solo quieres ver acción”.Todas las pausas ahora serán de 75 segundos cuando antes eran de 90.“Antes era como una asamblea con todo ese tiempo, servían como ponerte al día de otras cosas y hasta decidir dónde ir a cenar”, bromeó D’Antoni. “Pero ahora tendrás que dar instrucciones como entrenador”.La razón de una pretemporada más abreviada fue preservar el físico de los jugadores.

