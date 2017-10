Amo y señor

Por décimo mes consecutivo, desde enero anterior, el artemarcialista juarense Carlos Rubén Navarro mantiene el liderato en el ranking mundial de la Federación Mundial de Taekwondo (WTF, por sus siglas en inglés), en el límite de Menos de 58 kilogramos, con 355.61 unidades.Medallista de plata en el Grand Prix de Marruecos, en Rabat, el 23 de septiembre anterior, Navarro es seguido por el coreano Tae-hun Kim, ante quien cayó en la final por el oro, en la referida justa, 10 puntos contra ocho.Con las 40 rayitas que se adjudicó en Rabat, Kim tiene ahora 335.54 puntos en la clasificación mundial.En el tercer sitio aparece el iraní Farzan Ashourzadeh Fallah, a quien Carlos superó por primera vez en su carrera, en Marruecos, -en semifinales-, después que el asiático lo había derrotado en tres contiendas previas.Fallah, medalla de bronce en el más reciente Gran Premio, acumula 309.84 unidades.“Estoy muy contento y motivado, le estoy echando muchísimas ganas y gracias a Dios he logrado mantener esta posición al conseguir los puntos necesarios en los eventos de máxima importancia. Además, estoy muy satisfecho con el trabajo hecho porque, la verdad, me esfuerzo mucho y trabajo fuerte para mis competencias, y siento que todo ello está dando sus frutos y eso me motiva”, declaró el atleta a la página oficial de la Federación Mexicana de Taekwondo.Acreedor a dos medallas de bronce, en el Abierto de los Estados Unidos y, en el Campeonato Mundial, en Muju, Corea del Sur, así como a la citada plata en Rabat, el seleccionado nacional se alista para competir en el Grand Prix de Londres, Inglaterra, el próximo sábado 21 del mes en curso.En el ranking olímpico, Carlos, ocupante del cuarto lugar en ‘Río de Janeiro 2016’, aparece también en el Top Ten y, es número dos, con 357.13 puntos.Kim, medallista de bronce en Brasil, el año anterior, puntea la clasificación con 571.14 unidades.Fallah, quien fue eliminado en su primera pelea en Río y, por ende, no figuró en el cuadro de ganadores, es tercero con 328.05 rayitas.Candidato al Premio Nacional del Deporte, propuesto por la propia Federación Mexicana de Taekwondo, Navarro repasó los logros obtenidos en el lapso entre el seis de noviembre del año anterior, a septiembre del presente.“Este año, gracias a Dios, me ha ido de manera increíble. Gracias al esfuerzo y sacrificio que debo hacer todos los días, los resultados se me han dado, empezando con el Grand Prix final con el oro –diciembre-, el bronce del Mundial –junio- y ahorita la plata –septiembre-”, apuntó.A ello, agregó que continúa como número uno en el orbe.“Estoy en un excelente momento de mi carrera deportiva y estoy muy agradecido con Dios por estas oportunidades”, destacó.La actuación del campeón panamericano en Inglaterra no será considerada para el Premio Nacional del Deporte, debido a que la convocatoria establece logros hasta el 20 de octubre, un día antes que entre en acción en Londres.“Todo lo que hago no es por obtener premios, sino por mi país y porque disfruto este deporte. Además, sé que tengo para darle a México más cantidad de alegrías posibles y lo seguiré haciendo con todo mi corazón”, enfatizó.CONÓZCALOCarlos RubénNavarro Valdez• Fecha y lugar nac: 8 mayo 1996. Cd. Juárez, Chih.• Edad: 21 años• Estatura: 1.77 metros• Peso: -58 kilogramosLogros:• Medalla de plata en el Grand Prix Series 2, en Rabat, Marruecos, el 23 de septiembre• Medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Taekwondo, en Muju, Corea del Sur, el 28 de junio• Medalla de bronce en el US Open 2017, en febrero pasado