Dupla goleadora

Amigos del gol, Adrián Conde y Alejandro Salazar, jugadores de Bravos FC Juárez, han encontrado rápido las redes rivales en la naciente temporada de la Tercera División y han contribuido al liderato de la escuadra, en el Grupo XIII, con seis puntos.Conde Aguilar, espigado medio de contención de 1.78 metros y 19 años, originario de Morelia, Michoacán, marcó en la fecha dos, contra Cobras Premier, el primer tanto del FC Juárez en esta categoría, con un remate de cabeza, el uno de octubre anterior.“Es un sentimiento muy bonito, de hecho, ni siquiera me había dado cuenta hasta después, platicando aquí, en el grupo. Hice historia, como quiere decir y es muy ‘padre’, la verdad”, manifestó.Salazar García, a quien apodan ‘Pollo’, llegó a la escuadra procedente de la Academia CECAF y de los seis goles marcados por los invictos Bravos en el citado pelotón, tiene dos en su cuenta y es el líder anotador en el conjunto que dirige Tomás Campos.“Es muy bonito anotar y aportar para el equipo. Lo importante es que el club siga en esa buena racha, que siga anotando más goles. La verdad, eso –el goleo individual- no importa en el equipo. El que anote los goles está bien. Nos unimos todos como equipo y lo mejor es ganar”, afirmó.Adrián, ex jugador de los Tigres Blancos Gestalt, no se conforma y con su esfuerzo individual dentro de la cancha quiere dar y sumar más al conjunto.“Quiero aportar más al equipo mediante goles, obviamente siendo titular, buscando la titularidad y si no, apoyar y entrar de cambio, pero siempre tratando de hacer jugadas para lograr que el equipo anote”, comentó.Alejandro, mediocampista por izquierda de 1.70 metros y 18 años, oriundo de Parral, quien tiene más de diez años de vivir en esta ciudad, declaró que su llegada a esta categoría con la filial de Bravos FC Juárez, le ha sentado de maravilla.“Muy bien. El ‘profe’ –Campos Alejandre- nos inculca siempre ser humildes, en familia, en equipo, todo va súper bien con el club y estamos para dar el máximo en el equipo”, manifestó. En su proceso de adaptación a la ciudad y al club, Conde, apuntó que el factor que más le ha costado es el clima de esta frontera.“De ahí en fuera, todo perfecto”, subrayóSalazar, quien con sus tantos ha remachado los éxitos de Bravos sobre Cobras Premier y La Tribu, comentó que no sólo con goles puede ayudar a la escuadra bravía.“La idea es aportar al equipo, como sea posible, si es con una asistencia, con un gol, es aportar al equipo para sacar los resultados como lo hemos venido haciendo”, afirmó.Con seis puntos de igual cantidad de posibles, mañana sábado 14, a las 11:00 horas, los Bravos visitarán a los también invictos Dorados UACH, en el Estadio Olímpico Universitario.CONÓZCALOS:Jesús Alejandro Salazar GarcíaEdad: 18 añosLugar nacimiento:Parral, ChihuahuaEstatura: 1.70 metrosPeso: 60 kilogramosPosición: Medio por izquierdaEquipo anterior:Academia CECAF JuárezLogros: Con dos anotaciones lideraa Bravos FC Juárez en goleo individualAdrián Conde AguilarLugar nacimiento:Morelia, MichoacánEdad: 19 añosEstatura: 1.78 metrosPeso: 72.5 kilogramosPosición:Medio de contenciónEquipo anterior: Tigres Blancos Gestalt (Tercera División)Logros: Autor del primer gol en la historia de Bravos FC Juárez, en Tercera División, en el triunfo por 2-0 sobre Cobras Premier, el domingo uno de octubre

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.