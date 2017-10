Tengo mucho qué dar: Peterson

Tempe, Ariz.- Adrian Peterson se unió a un equipo que tiene el peor juego terrestre de la NFL, una situación que está seguro tiene la habilidad de cambiar.“Tengo mucho qué dar”, le comentó este corredor de poder de 32 años a los reporteros ayer cuando acudió a su primera práctica con los Cardenales de Arizona.“Me gustaría jugar por lo menos otros cuatro o cinco años, si Dios quiere. Aún tengo mucho qué dar. Así que, manténganse alertas para que lo vean de primera mano”.El martes, los Cardenales adquirieron a Peterson de los Santos de Nueva Orleans, a cambio de un lugar no determinado para seleccionar en el Draft.Peterson no criticó el breve tiempo que pasó con los Santos, aun cuando fue relegado a ser el tercer reemplazo como corredor de poder.“Yo no presioné para que me movieran de lugar”, dijo.“Aunque les mentiría si les dijera que no quería cambiar de escenario después de cuatro semanas en las que me di cuenta cómo estaban las cosas”.¿Cuál fue su reacción cuando se enteró que iba a ser negociado?“Sólo me quedó agradecerle a Dios”, dijo Peterson.Adrian Peterson jugó 10 temporadas en Minnesota, siendo un poderoso y dominante corredor de poder a quien pocos podían derribar sin tener una considerable ayuda.Firmó un contrato por dos años con los Santos en esta temporada baja pero estuvo languideciendo en la lateral del campo.Los números de Peterson no fueron impresionantes con los Santos –81 yardas en 27 acarreos– aunque Bruce Arians, el entrenador de Arizona, comentó que le gustó lo que vio.“Tiene todo para ser un corredor agresivo”, comentó Arians.“Ya no tiene 22 años pero sigue teniendo un buen desempeño y eso es muy emocionante”.Peterson fue recibido con los brazos abiertos por el receptor abierto Larry Fitzgerald, quien es un buen amigo y a quien el corredor de poder describió “como si fuera alguien de su familia”.Peterson comentó que Fitzgerald insistió en que se quedara en el cuarto de huéspedes de su casa.“Conozco a Larry desde hace mucho tiempo”, comentó Peterson, “nunca había escuchado esa emoción en su voz como cuando lo llamé. Él sabe por lo que he pasado y está muy emocionado con mi presencia”.Arians comentó que Peterson jugará el domingo cuando los Cardenales reciban a Tampa Bay.