Transmitirán diez juegos de Mineros por televisión

Serán diez partidos del equipo de basquetbol varonil de UTEP, de la temporada 2017-18, los que sean transmitidos por diferentes canales de televisión y/o plataformas digitales, según dio a conocer ayer la Conferencia USA.Los Mineros tomarán parte en el torneo Puerto Rico Tip-Off del 16 al 19 de noviembre, y que se jugará en Conway, Carolina del Sur, debido a los estragos que dejó el huracán María en su paso por el país caribeño.Los tres partidos de ese torneo en los que UTEP verá acción, serán televisados por los canales de ESPN, empezando con el juego ante Boise State, programado para el 16 de noviembre a las 12:00 pm, y que podrá ser visto por ESPNU.Los juegos que no son de conferencia, contra NM State (30 de nov.), y Washington State (Dic. 9) en el Don Haskins Center, serán transmitidos por STADIUM, que incluye una alimentación lineal de señal 24/7, distribuida a través tanto de plataformas digitales y de transmisión regular, así como eventos en vivo accesibles a través de plataformas propias y operadas por Stadium, y selectos socios de distribución.STADIUM también llevará a cabo la cobertura de los partidos de los Mineros en Middle Tennessee (Ene. 27) y ante LA Tech en El Paso el 22 de febrero.beIN Sports estará a cargo de la cobertura televisiva cuando UTEP visita a Southern Miss (Ene. 4) y cuando reciba a UAB (Ene. 25). Esos partidos también estarán disponibles en beIN Sports CONNECT, el servicio móvil y digital de esta cadena.CBS Sports Network transmitirá el partido de UTEP como anfitrión de Western Kentucky el 1 de febrero, que dará inicio a las 8:00 pm.Además, la fase de cuartos de final del Torneo de la Conferencia USA serán transmitidos por STADIUM, mientras que CBS Sports cubrirá las semifinales y el campeonato, que esta temporada se jugarán en el Ford Center at The Star en Frisco, Texas.Cobertura adicional del basquetbol de la C-USA también estará disponible en línea a través de CUSA.tv, el sitio oficial de transmisiones de la liga.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.