Quiere Nava acabar sequía de triunfos

Es uno de los jugadores que vivieron de principio a fin la temporada 2017-18 con los Coyotes de El Paso y por lo tanto es uno de los que sabe lo que no es ganar un solo partido de los 20 que disputó el equipo paseño en lo que fue su campaña de debut en la Major Arena Soccer League (MASL).El portero Jorge Nava, nacido en Ciudad Juárez, se integró a los Coyotes luego de haber acudido a los try outs del 2016 y de haber recibido el visto bueno de los entonces entrenadores, por eso es también uno de los que más tatuada lleva en la piel los colores del equipo aullador y que más ganas tiene de sacarse la espina y lograr su primera victoria con la escuadra paseña.-¿Cómo te sientes para esta nueva temporada, en la que el objetivo inmediato es lograr ese primer triunfo?‘Con toda la actitud para lograr un triunfo muy anhelado. Se está trabajando duro para que llegue esa primera victoria y seguir adelante, claro que si.’-¿Cómo viviste toda esa primera temporada?‘Fue una experiencia muy buena, muy dura, prácticamente nos tocó ser los novatos. Ahora ya conociendo la liga, conociendo los equipos, el nivel, estamos con la confianza de hacer un muchísimo mejor papel.’De esa primera temporada, Nava dice que recuerda prácticamente todo, pero en especial la entrega del equipo, el esfuerzo que cada uno de los jugadores hizo por ese anhelado triunfo. “En cada partido nos entregamos a muerte, desgraciadamente no se dio, pero es un saborsito de boca que traemos guardado, que queremos ese anhelado triunfo, más que nada.’En su opinión, los rivales de división (Barracudas RGV, Soles de Sonora y Monterrey Flash), serán rivales muy fuertes, pero para eso también los Coyotes se preparan, así como para hacer frente a todos los equipos que enfrentarán.-Habrá unas dos o tres semanas algo díficiles, sobre todo por la cuestión de los viajes, ¿cómo te sientes para eso?‘Sí, es un calendario algo apresurado, pero estamos trabajando en eso para poder salir adelante en esos partidos.’-¿El año pasado te tocó vivir situaciones similares?‘Si, a Los Angeles, nos tocaba juego viernes y domingo, me parece, algo muy muy similar, pero nos estamos preparando muy bien para poder enfrentar esos retos.’-¿Cómo ves este año a los Coyotes?‘Excelente, muy fuertes, con toda la actitud, con ese deseo de triunfo. Los refuerzos que acaban de llegar con toda la actitud para levantar este proyecto.’-¿Cuál es tu mensaje para la afición?‘Que no dejen de apoyarnos, nosotros nos preparamos siempre para ustedes, para darles un buen espectáculo, para que se vayan contentos, que vean la entrega de cada uno de nosotros, y los esperamos este primer partido en el Coliseo’.CONÓZCALO:Nombre: Jorge NavaPosición: PorteroEquipo:Coyotes de El PasoEdad: 33 añosFecha de nac.:8 de marzo de 1984Lugar de nac.:Cd. JuárezEstatura: 1.75m, 5’9Peso: 78.9 kg, 174 lb

