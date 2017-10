Cruz Azul quiere estadio de 120 mdd en Iztapalapa o V. Carranza

Ciudad de México— El equipo de futbol Cruz Azul analiza diferentes opciones para construir un nuevo estadio en la Ciudad de México, el cual incluirá un centro deportivo, en el que podrían invertir alrededor de 120 millones de dólares.Así lo aseguró el director general de la cooperativa y presidente del Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, quien desmintió que el nuevo estadio estará en la Delegación Iztapalapa o en Venustiano Carranza, por lo que se analizan tres posibles opciones.En entrevista, durante la XX Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas, que se lleva a cabo en esta localidad, comentó que dicho estadio sería "un centro deportivo que incluya canchas de voleibol y basquetbol, para acercarlos a la comunidad y que se desarrollen otros deportes".El estadio, añadió, también se utilizaría para conciertos, además de que se buscará participar con los centros comerciales de la zona o en la administración del estacionamiento, abundó Guillermo Álvarez.De igual forma, el directivo comentó que el contrato para usar el Estadio Azul vence en junio de 2018, y a partir de ese momento el club jugará en el Estadio Azteca por un período de tres años, por lo menos."Nunca vamos a llegar a donde no somos bienvenidos. El contrato con el Estadio Azul está hasta junio de 2018, a partir de la temporada 2018-2019 el equipo jugará en el Estado Azteca en calidad de local, nos han ofrecido muchísimas cosas que no teníamos antes”, dijo.Tras destacar que se brindaron facilidades para que el Cruz Azul llegue nuevamente al Coloso de Santa Úrsula –puesto de los 50 años que tiene el Estado Azteca 25 fueron de la "Máquina"–, dijo que hay pláticas amigables con Televisa, pero se buscará una casa para los "Cementeros".Lo anterior, debido a que no se alcanzó un acuerdo con la familia Cosío, dueña de la Plaza México y del Estadio Azul, quienes anunciaron (en agosto de 2016) que derrumbarán el estadio de futbol.

