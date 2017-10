Destaca Hopson mejoría de UTEP

Jay Hopson, entrenador en jefe de las Aguilas Doradas de Southern Miss, destacó el rendimiento que los Mineros de UTEP tuvieron el sábado anterior ante Western Kentucky a pesar de la derrota, por lo que no los ve como un rival fácil para el partido que sostendrán este sábado.‘Bueno, es un juego de liga y es la Conferencia USA y una de las cosas que he aprendido con el paso de los años es que tienes que estar listo para jugar cada semana. Ellos jugaron ante Western Kentucky en un 15-14. Si eso no llama tu atención, nada lo hará’, dijo Hopson.Agregó que ellos saben que este fin de semana los visitará un buen equipo y que tienen que estar preparados.‘Tuvimos que tener una gran semana de práctica. Ellos tienen todo nuestro respeto. Entendemos que tendremos otro difícil partido de conferencia y tenemos que estar listos’.El entrenador de las Aguilas Doradas, insistió en que al ser este un partido de conferencia tendrá su dificultad, a lo que añadió el hecho de que los Mineros jugaron bien ante Western Kentucky, campeones de las dos últimas temporadas, y a los que no vencieron por tres goles de campo fallados.‘Ellos son un buen equipo de futbol americano. Jugaron bien la semana pasada. Entendemos que vamos a tener que trabajar. Ese es nuestro reto esta semana. Queremos mejorar cada semana y nuestros chicos entienden el reto que tenemos en las siguientes siete semanas.’En relación a posibles cambios en su sistema de juego para enfrentar a UTEP, Hopson dijo que siempre se hacen pequeños ajustes, pero realmente no habrá cambios importantes.‘Al final del día siempre hay cambios sutiles cada semana de juego. Eso es lo que uno ve de cada equipo, siempre hay algo diferente’.Sobre las fortalezas del equipo paseño, Hopson resaltó el juego terrestre y la actuación que tuvo el mariscal de campo Zack Greenlee.‘Su mariscal de campo y sus corredores. Corren bien el balón y su quarterback hace un buen trabajo guiando a su ofensiva. Presentan a diferentes grupos de personal, son muy variados a la ofensiva. Te hacen trabajar’, mencionó Hopson.Defensivamente, añadió, juegan fuerte. Si uno ve el partido ante Western Kentucky de la semana pasada, hicieron un gran trabajo jugando un futbol fuerte. Hicieron que Western Kentucky trabajara por cada cosa, por eso es que tienen todo nuestro respeto y sabemos que tendremos que estar listos’.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.