Sufre LeBron recaída; se perdería debut

Cleveland.- LeBron James no jugará en lo que resta de la pretemporada y existe la posibilidad que se pierda el anticipado partido inaugural de Cleveland ante Boston.El astro de los Cavaliers no se entrenó ayer, un día después de su debut en partidos de exhibición, luego de sufrir un esguince en el tobillo izquierdo el 27 de septiembre. El entrenador Tyronn Lue indicó que el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA fue descartado para el último fogueo de Cleveland, mañana en Orlando.En cuanto al estatus de James para el duelo del martes contra los Celtics y el ex Cavalier Kyrie Irving, Lue evitó dar pistas claras.“No estoy seguro”, dijo Lue. “Recibió tratamiento hoy (ayer)durante todo el día, así que no estoy seguro si deberíamos estar preocupados o no. Pero quedó bastante adolorido y ya veremos qué pasa”.Lue añadió que James ha reaccionado anonadado por el tema del tobillo. “Está bien molesto”, dijo Lue. “Pero así es esto”.James no formuló declaraciones a la prensa tras el entrenamiento ayer. Se reagravó la dolencia el martes contra Chicago, duelo en el que los Cavs presentaron por primera vez al quinteto titular conformado por James, Derrick Rose, Dwyane Wade, Jae Crowder y Kevin Love. James anotó 17 puntos y perdió ocho veces el balón.Los campeones de la Conferencia del Este tienen marca de 0-4 en la postemporada y todo indica que necesitarán más tiempo para encontrar su cohesión.Firma Wiggins extensión de contrato con TimberwolvesMinneapolis.- Andrew Wiggins firmó una extensión de contrato con los Timberwolves de Minnesota.El equipo de la NBA anunció ayer que ambas partes pactaron un contrato por varios años. No se dieron detalles, pero el dueño del equipo Glen Taylor dijo en agosto que ofrecieron al alero un contrato por cinco años y 148 millones de dólares, el máximo permitido bajo el convenio laboral para un jugador de su experiencia en la Liga.Wiggins promedió 23.6 puntos por partido la temporada pasada, su tercera en la NBA.

