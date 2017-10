Contra la pared

Calcuta, India.- De la mano de Diego Lainez, el Tri Sub-17 sacó el carácter pero no le alcanzó para evitar la derrota 3-2 ante Inglaterra, ayer en el Mundial de la categoría.El futbolista del América desplegó sus alas y acercó a los suyos cuando México ya perdía 3-0, tras un par de golazos ingleses y otro más por la vía de un penalti que no debió ser marcado.La Selección de la Rosa se fue arriba al 39’, con un disparo de Rhian Brewster que pasó por encima de la barrera, en el cobro de una falta inalcanzable para el portero César López.Los ingleses encontraban la justa recompensa al ser los dueños del balón frente a un representativo mexicano que no sabía retener el esférico.Pese a que cerró el primer tiempo con presión en el arco inglés, el Tri arrancó el complemento dormido y la Selección inglesa lo aprovechó.Al 48’, Philip Foden metió disparo dentro del área luego de una gran jugada de Jadon Sancho, quien hizo pared con el recién ingresado Daniel Gomes.Seis minutos después, un centro inglés pegó en el pecho de Carlos Robles, pero el silbante Nawaf Shukralla señaló pena máxima.Sancho no desaprovechó y amplió la ventaja al 55’.Pero bien lo dijo el DT de esta Selección, Mario Arteaga, este equipo tiene carácter y lo demostró.Lainez acercó al Tri tras meter disparo que Joel Latibeudiere desvió, luego que el futbolista azulcrema le robó el esférico a George Mceachran, al 65’.Siete minutos más tarde, una vez más apareció el jugador del América. Lainez sacó disparo que el portero Curtis Anderson alcanzó a desviar, entonces Roberto de la Rosa recuperó el balón y se lo devolvió al integrante del club de Coapa quien con dos en la marca, sacó disparo al ángulo, lejos del arquero británico.México lo intentó pero tanto César Huerta como el volante Alexis Gutiérrez metieron remates que pasaron a un lado de la portería inglesa.De esta manera, el Tri Sub-17 se quedó con un punto en el Grupo F, mientras que Inglaterra se mantuvo en el liderato al llegar a seis unidades; a la espera de lo que hagan Chile e Iraq más tarde.Pese a la derrota, la Selección Mexicana evitó una caída abultada, por lo que la diferencia de goles podría servirle a la hora de buscar el boleto a la siguiente ronda, pues los chilenos cayeron 4-0 con los ingleses, el domingo pasado, y serán el último rival de los mexicanos en fase de grupos.

