Los 4 sobrevivientes sudamericanos para el Mundial 2018

Buenos Aires.- Lionel Messi emergió como héroe para Argentina en el último capítulo de las eliminatorias sudamericanas más reñidas de las últimas décadas. Salvo el Brasil de Neymar, fueron dos años de suplicio con final incierto para los otros aspirantes al Mundial de 2018. Y Chile, monarca continental, ni siquiera sobrevivió a la travesía.El pentacampeón mundial, con 41 puntos, le sacó diez de ventaja a Uruguay y 13 a Argentina, que junto con Colombia (27) obtuvieron los cuatro boletos directos a Rusia. Perú (26) disputará un repechaje en noviembre ante Nueva Zelanda para volver a jugar un Mundial después de 36 años.“La clasificación sudamericana es terrible, terrible. Es la más dura en el mundo”, reconocía días atrás Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA, durante una visita relámpago a Buenos Aires. “Me preocupa saber si la Argentina se clasifica”, comentó en tono de broma, a sabiendas del riesgo para el espectáculo y el negocio del futbol si el Mundial se quedaba sin la máxima figura del deporte.Es que por primera vez bajo el sistema de todos contra todos –implementado para Francia 1998– la Albiceleste llegaba a la última fecha sin certeza de clasificación. En el medio, tres entrenadores, tres presidentes de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y una inusitada sequía de goles.En un momento límite, el astro del Barcelona –ausente durante varios partidos por una renuncia que luego revocó– protagonizó la mejor actuación con la camiseta argentina desde que debutó con ella hace una década. Marcó los goles para la victoria del equipo de Jorge Sampaoli 3-1 sobre Ecuador en la altura de Quito, tapándole a los muchos detractores que tiene en esta parte del mundo.“Estaba el temor de quedar afuera, dejamos pasar oportunidades, y venir a definir acá... Hubiera sido una locura no ir al Mundial no sólo para mí, para toda la Argentina”, comentó el capitán.BRASIL, IMPARABLE:Abrió las eliminatorias con una derrota ante Chile, dirigido en ese entonces por Sampaoli. Fue la única caída del Scratch en 18 fechas de las eliminatorias, con una impresionante marca de 41 goles a favor y 11 en contra. La delantera más letal, respaldada por la defensa menos vencida.Luego de comenzar a los tumbos con el entrenador Dunga, temiéndose que podrían perderse un Mundial por primera vez, Brasil arrasó bajo la dirección de Tite, consiguiendo 10 victorias y dos empates. Fue el único conjunto que llegó a la última fecha con la clasificación asegurada.ES NOTICIA, URUGUAY NO JUEGA REPECHAJE:Uruguay consiguió vuelo directo a Rusia por primera vez bajo el actual sistema de eliminatorias de todos contra todos. En la antesala a los mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014 la Celeste finalizó quinta y debió jugar repechaje, instancia que superó en tres casos.COLOMBIA, LA REVANCHA DE FALCAO:De la mano del argentino José Pekerman, Colombia jugará su segundo Mundial consecutivo. Y Radamel Falcao tendrá su desquite, tras perderse el torneo de 2014 en Brasil por una rotura de ligamentos de rodilla.PERÚ, LA SORPRESA:Invicto en sus últimos seis partidos de las eliminatorias, el equipo dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca se ganó el derecho de jugar el repechaje ante Nueva Zelanda. La ida se jugará en Wellington el 6 de noviembre y la revancha en Lima el 14 del mismo mes. La última vez que la Blanquirroja participó de un mundial fue en España 1982.

