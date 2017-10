Choque explosivo

Charlotte, Carolina del Norte.- Cam Newton está siendo más preciso con sus pases.El mariscal de Carolina está en una muy buena racha, con el partido en puerta de hoy por la noche en el que enfrentará a las Águilas, completando el 77.4 por ciento de sus pases en los últimos dos partidos por 671 yardas y seis touchdowns. Eso es muy por arriba de porcentaje de pases completos de la carrera de Newton de 58.9 por ciento y del porcentaje más bajo registrado en su carrera la temporada pasada de 52.9 por ciento.La nueva precisión de Newton tiene a las Panteras (4-1) en un empate por el mejor récord de la NFC con las Águilas y los Empacadores. De pronto las preguntas sobre la habilidad de Newton para recuperarse de una cirugía en su hombro se han convertido en preguntas sobre si logrará competir por los honores del MVP de la Liga una vez más.Newton sólo se encoge de hombros y no ofrece ninguna explicación del más alto porcentaje en pases completos de su carrera que ha registrado este año.Pero claramente una de las razones es la adición del corredor Christian McCaffrey, quien le ha dado al mariscal, con siete años de carrera, una invaluable opción para acomodar sus pases. El novato de Stanford encabeza a las Panteras con 27 recepciones.“Es un jugador excepcional de futbol que ha encontrado su lugar en este equipo y que intenta encontrar maneras para expandir su papel”, dijo Newton sobre McCaffrey. “Es muy fácil lanzarle el balón a un jugador como él”.Las Panteras están lanzando más rutas cortas e intermedias de las que realizaban en el pasado, diseñadas en parte para compensar por la cirugía a la que Newton fue sometido para reparar un manguito rotador en su hombro. Se ausentó por gran parte del campamento de entrenamiento y las Panteras no querían presionarlo y pedirle que lanzara una gran cantidad de pases largos.La fuerza en el brazo de Newton está mejorando y no muestra señales de dolor, aunque el entrenador Ron Rivera aún le limita sus repeticiones en la práctica.“Hay ciertos lanzamientos que ha comenzado a realizar de nuevo. Eso es algo muy bueno”, dijo Rivera.

