Nadal y Federer avanzan en Masters de Shanghai

Shanghai.- Rafael Nadal solamente perdió cuatro puntos en su servicio ayer, para llevarse una fácil victoria de 6-2, 6-1 sobre Jared Donaldson en la segunda ronda del Masters de Shanghai.El español, número 1 mundial, y el número 2 Roger Federer avanzaron sin problemas ganando sus respectivos duelos sin perder un set.“Fue un match muy rápido”, dijo Nadal, que la semana pasada ganó en Beijing su sexto título del año. “Me alegró conseguir un break temprano en el sexto game. Después de eso jugué un gran partido, con pocos errores, y jugué agresivamente”.Federer, a su vez, venció al argentino Diego Schwartzman 7-6 (4), 6-4, ganando con su 14to as en su segundo punto para partido.“Sabía que no iba a ser fácil, porque él ha tenido una gran racha en los últimos meses”, dijo Federer. “Él jugó con confianza. Estaba sacando bien, tomando buenas decisiones”.Nadal y Federer están en contención para cerrar el año en la cima de la clasificación mundial, aunque solamente Nadal puede asegurarse el honor esta semana. El español lo conseguiría si gana su primer título en Shanghai y Federer pierde antes de alcanzar semifinales.Previamente en el día, Alexander Zverev avanzó a la tercera ronda luego de cuatro games y apenas 13 minutos de juego, cuando su oponente Aljaz Bedene se retiró del match por una lesión en la rodilla derecha cuando perdía 4-0.El búlgaro Grigor Dimitrov también avanzó, pero tuvo que sobrevivir tres puntos para partido antes de vencer a Ryan Harrison 3-6, 6-3, 7-6 (6). “Esos son los matches que me gusta ganar”, dijo Dimitrov. “Me sentí bien todo el partido, incluso después del primer set, que él jugó muy bien Yo simplemente tuve que buscar mi camino en el match”.Harrison, 46to en el mundo, iba arriba 4-2 en el tercer set y 6-3 en el desempate. Pero Dimitrov ganó los últimos cinco puntos, para avanzar.Asimismo, el finalista del Abierto de Estados Unidos Kevin Anderson cayó ante Jan-Lennard Struff 7-6 (5), 7-6 (2), mientras que Gilles Simon, Sam Querrey y John Isner avanzaron.

