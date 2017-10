Fallas defensivas dejan fuera a EU de Rusia

Couva, Trinidad.- Parado en el túnel cerca de los vestidores de Estados Unidos tras el colapso en Couva, el capitán estadounidense Michael Bradley escuchó una y otra vez la pregunta de qué pasó.¿Cómo pudo suceder que Estados Unidos, una potencia regional que había avanzado a siete Copas del Mundo consecutivas, hubiese quedado eliminado del torneo del próximo año?¿Qué produjo la sorprendente, aplastante, casi cómica derrota de 2-1 ante la ya eliminada Trinidad-Tobago, que le hizo caer al quinto puesto entre seis naciones en la ronda final de la región de Norte, Centroamérica y el Caribe? Un año de errores defensivos bajo dos técnicos sepultaron a Estados Unidos, que finalizó las eliminatorias con apenas tres triunfos, tres derrotas y cuatro empates.“Nos gusta vanagloriarnos de que trabajamos más duro que nuestros rivales y que los presionamos”, dijo el arquero Tim Howard. “Ellos ganaron numerosos balones esta noche y nos pusieron bajo presión”.La incansable dedicación de la que los estadounidenses dependieron durante años estuvo ausente demasiado a menudo.“Tú no puedes anotar cuatro y cinco goles en todos los partidos. Tenemos que ser capaces de ser un blanco difícil”, dijo el delantero Jozy Altidore. “En demasiadas ocasiones no fuimos lo suficientemente contundentes”.En este ciclo, los estadounidenses no solamente perdieron por primera vez un partido eliminatorio en casa desde el 2002, si no que perdieron dos por primera vez desde 1957.“Cuando pierdes los dos primeros partidos y pierdes puntos demasiadas veces, tu margen de error desaparece y sabes que estás a la merced de una noche como ésta, en la que todo lo que podía salir mal, sale mal, aquí y en los otros dos partidos”, dijo Bradley. “Cuando arrancamos mal el hexagonal, cuando no logramos los puntos que debíamos lograr en otros partidos, quedamos vulnerables a que en el último día suceda esto”.Bradley tiene 30 años y pudiera no jugar en otra Copa del Mundo en 2022. Howard (38 años) y Clint Dempsey (34) no volverán a actuar en ese escenario.“Si digo que es una decepción, sería un eufemismo”, dijo Howard.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.