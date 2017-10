Celebra Trump cambios en ceremonia del himno en NFL

Washington- El presidente Donald Trump comentó “que ya era hora” que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, les exigiera “a todos los jugadores que se pongan de pie mientras escuchan el himno nacional por respeto a nuestro país”.Este miércoles, Trump se refirió en Twitter a las reuniones que Goodell tendrá la próxima semana con los dueños de los equipos de la NFL, en las que considerarán hacerles cambios a los manuales de ese deporte para que estipulen que los jugadores “deben” estar de pie durante el himno nacional.Ese ha sido un lineamiento que la liga ha dejado a discreción de los jugadores, ya que muchos de ellos se han arrodillado después de la crítica de Trump.El próximo martes y miércoles, los dueños de la NFL tendrán su reunión anual de otoño en Nueva York, la liga invitó al sindicato de jugadores para que esté presente.“El comisionado Roger Goodell contactó al director ejecutivo DeMaurice Smith de la Asociación de Jugadores de la NFL, NFLPA por sus siglas en inglés, y tanto él como los líderes de los jugadores asistirán a las reuniones de la liga que se llevarán a cabo la próxima semana”, comentó la NFL en un comunicado.“No ha habido cambios en la política actual relacionada con el himno. La agenda continuará para tener un avance en esos importantes temas sociales que los jugadores han sacado a la luz. Todos los que forman parte de nuestra comunidad de la NFL tiene un gran respeto por nuestro país, nuestra bandera, nuestro himno y nuestro ejército, y vamos a unirnos para solucionar esos temas de una manera civilizada y constructiva”.Goodell les comentó este martes a los ejecutivos del club a través de un memorándum que fue obtenido por The Associated Press que el tema del himno está dividendo a la liga de sus fanáticos.Comentó que la NFL necesita dejar a un lado la controversia.Goodell se reunió el martes con los jugadores de los Delfines de Miami, las autoridades y líderes de la comunidad.“La NFL está trabajando duro para tratar de alejarse de la protesta y seguir adelante, trabajando para unir a la gente”, comentó Brian McCarthy, portavoz de la NFL, en un comunicado.Trump le comentó el mes pasado a sus simpatizantes que los dueños de los equipos deberían despedir a los jugadores que se arrodillan durante el himno, volviendo a retomar el movimiento que fue iniciado por el ex mariscal de San Francisco, Colin Kaepernick, debido a su punto de vista sobre el maltrato de la policía contra los hombres afroamericanos.En una entrevista con Hannity de Fox News Channel que se transmitirá el miércoles por la noche, Trump comentó que la NFL pudo haber evitado este asunto, suspendiendo a Kaepernick.“Observé a Colin Kaepernick y pensé que eso era terrible”, comentó Trump.“Luego, eso se fue haciendo cada vez más grande y empezó a propagarse. Francamente, la NFL debió haberlo suspendido durante un partido y no lo hubiera hecho otra vez. Si hubiera reincidido lo pudieron haber suspendido durante dos partidos y si lo hubiera hecho por tercera ocasión, lo hubieran suspendido durante la temporada y nunca hubieran tenido problemas”.

