Regresa a la frontera

El próximo sábado 11 de noviembre se llevará a cabo la tercera función de box profesional por parte de la empresa Promociones del Pueblo, que tendrá como escenario el gimnasio municipal Josué ‘Neri’ Santos y como protagonista a Johnny González, quien regresará a esta frontera en un mismo año.El pasado 25 de marzo, el púgil capitalino derrotó a Francisco ‘Dominican Boy’ Contreras por la vía del cloroformo, en el tercer round, para quedarse con el Campeonato Latinoamericano de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).Si no pasa nada extraordinario, en esta ocasión Johnny enfrentará al panameño Irving Berry.En ese mismo cartel se tiene contemplada la pelea entre la boxeadora juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández y Lourdes ‘La Pequeña Lulú’ Juárez.Recordar que en aquella función de marzo, Lourdes Juárez estuvo también presente sobre el cuadrilátero, para enfrentar a la fronteriza Karina Fernández.La pelea ‘guantes rosas’ terminó por quedar a deber bastante al espectáculo, ya que los estilos no se acoplaron.Pese a la mayor estatura y alcance de la boxeadora juarense, luego de 10 rounds, no pudo ejercer esa ventaja y perdió por decisión unánime, con lo que registró su segundo revés en el profesionalismo.Ahora, es el momento para que Diana Fernández pueda cobrar revancha por la derrota que le propinó ‘Lulú’ a su hermana ‘La Bella’.Diana viene de pelear en Malvinas, Argentina, donde perdió el invicto ante la campeona mundial Débora Anahí Dionicius.Fernández cayó por decisión unánime ante ‘La Gurisa’ Dionicius, en pelea por el Campeonato Mundial de la IBF (Federación Internacional de Boxeo, por sus siglas en ingles) en la división súper mosca.Diana está ahora con un récord de 16 triunfos, tres de ellos por la vía del cloroformo, y una derrota.En la misma función se tiene considerada la intervención del ex olímpico y medallista de bronce en los Juegos de Río 2016, Misael ‘El Chino’ Rodríguez.Rodríguez Olivas cumplirá con su quinta pelea en el boxeo de paga, ya que antes de estar en esta ciudad, tiene programado un combate en Estados Unidos, el sábado 14 de octubre ante César Hernández.TOME NOTA:Qué: Función de Box ‘México Vs. Panamá’Cuándo: Sábado 11 de noviembreDónde: Gimnasio Josué ‘Neri’ SantosQuiénes:•Johnny González Vs. Irving Berry•Diana Fernández Vs. Lourdes Juárez•Misael ‘El Chino’ Rodríguez (ex olímpico)