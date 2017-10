Rumoran salida de Indios de la LNBP

Mientras que los directivos del Club Indios de Ciudad Juárez hacen mutis, fuertes versiones de medios nacionales señalan que el conjunto fronterizo no va a participar la próxima temporada de la Liga Nacional de Basquetbol Nacional.La campaña 2017-2018 está programada para comenzar el viernes 20 de octubre, fecha en la que la tribu debe visitar a las Abejas de Guanajuato, pero hasta ayer el equipo no se había reunido para iniciar con los trabajos de pretemporada.En reiteradas ocasiones se buscó establecer comunicación con el presidente de Indios, Héctor Espino y el entrenador Helman Torres, pero ninguno contestó su teléfono celular.Allá en el centro del país se asegura que los dirigentes de los otros equipos que integran la LNBP ya saben de la situación de la escuadra juarense.Se habla que solamente un milagro de 3 millones de pesos (fianza para cubrir gastos de equipo) sacaría a los Indios a flote.Esta situación tiene metido en una seria dificultad al presidente de la LNBP, Sergio Gánem, ya que el torneo arranca dentro de diez días y ya estaba hecho el rol de juegos.La temporada no ha comenzado y ya está inmersa en sobresaltos, con el club aborigen como el principal protagonista de esta desavenencia.El conjunto teporaca regresó a la LNBP en la temporada 2015-2016, por lo que esta debería ser su tercera participación consecutiva.El torneo pasado finalizó en el séptimo lugar general con una cosecha de 15 triunfos y 21 derrotas, contabilizó 2,930 puntos a favor y 3,050 puntos en contra, fueron 51 unidades las que conquistó a lo largo de la temporada.En la campaña 2015-2016, que macó su regreso a la LNBP, disputó 39 juegos, en los que registró 11 victorias por 28 descalabros.De confirmarse la salida, Indios se uniría a Pioneros de Quintana Roo, equipo que resultó campeón la campaña antepasada (2015-2016) y los Gigantes del Estado de México, quienes también abandonaron la competencia la edición anterior.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.