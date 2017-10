Toma los controles

Surgido de las filas de los Lobos del Cbtis 114, escuadra con la que logró un par de títulos a nivel DGETI, José Luis Corral se suma ahora al conjunto de basquetbol de los Indios de la UACJ, donde tratará de ayudar a cumplir los objetivos propuestos del equipo y de ‘romperla’ en su primer año como universitario.En su rol de movedor de balón, Corral Estrada, uno de los seis nuevos rostros en el conjunto aborigen, tendrá como tarea dentro del machimbre ‘repartir el queso’ a sus nuevos compañeros y sumar a la ofensiva.Mientras la hora de competir y de afrontar el proceso de universiada llegan, el basquetbolista juarense de 18 años y 1.78 metros, quien inició en el ‘deporte ráfaga’, en la Secundaria Técnica 47, entrena a tope y está feliz por ser parte de la tribu universitaria que dirige Raúl Palma.“Muy contento, muy motivado por nuevas experiencias que voy a tener con el equipo. Todos me han recibido muy bien, tanto el coach como los jugadores y esperemos tener un gran año como novato”, expresó.Pese a que tuvo ofrecimientos de las Águilas de UPAEP y de la Universidad Modelo, de Yucatán, Corral optó por quedarse en su ciudad natal y vestir los colores de los Indios.“Soy local, soy de aquí. Todo lo que me ofrecieron me gustó mucho. Aparte, el equipo está muy bien y los logros que ha tenido la UACJ también son muy buenos, así que decidí quedarme en casa”, expuso.El deportista de espejuelos, afirmó que está listo para brindar lo mejor de sí en pro de los Indios y en busca de muchos triunfos.“Pienso aportar ese apoyo que necesitaba la UACJ. Creo que si fui llamado, fue por algo. Ellos –los coaches Palma Cano y Palma Rodríguez- vieron en mí algo que otros jugadores no tienen y voy a aportar todo lo mejor de mí para poder hacer grandes logros aquí en la UACJ”, enfatizó.Acerca del potencial que ve en los aborígenes, afirmó que es mucho, pues los Indios cuentan con el material humano necesario para darle batalla a cualquier oponente.“Estamos trabajando como todos los equipos. No tenemos mucha gente alta, pero tenemos mucho talento y vamos a dar todo de nosotros para poder obtener un buen resultado”, expuso.Para ello, sumará esfuerzos dentro de la cancha con jugadores de mayor experiencia y piezas clave en el conjunto, como Mario Ramírez, Jair Quiroga y Amner Ayala, entre otros.De entrada, indicó que conoce a algunos de ellos, pues en el pasado fue entrenado por Gilberto Quiroga, hermano mayor de Jair, capitán de la quinteta universitaria.A su paso por los Indios de Ciudad Juárez en los dos últimos años, en la Liga Premier y Liga Estatal de Basquetbol, tuvo contacto con varios de sus ahora coequiperos.“He jugado contra ellos en torneos locales y fueron los que me motivaron también para poder jugar aquí”, externó.

