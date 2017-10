Hace Honduras la travesura: EU fuera del Mundial y gana a México

Sorry... México no le devolvió el favor a Estados Unidos porque cayó contra Honduras y, con ese resultado, dejó a los estadounidenses sin Copa del Mundo.Se fue el invicto del Tricolor y también el posible récord de puntos. El 3-2 contra los catrachos en San Pedro Sula fue la primera derrota en esta Eliminatoria contra un equipo de la Concacaf, pero el dolor mayor fue para los estadounidenses que cayeron contra Trinidad y Tobago y cuya única esperanza era que en la última jugada en el Olímpico Metropolitano Andrés Guardado se convirtiera en el "Graham Zusi" de hace cuatro años, lo cual no ocurrió.México perdió la ventaja en dos ocasiones en el duelo celebrado en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.Honduras llegó a 13 unidades y le alcanzó para ser cuarto, un punto arriba de los estadounidenses. Los catrachos se la pasaron los últimos 20 minutos haciendo tiempo de manera grotesca, fingiendo lesiones. Sus aficionados incluso invadieron la cancha antes de que finalizara el partido, lo cual les podría pasar factura de existir una sanción ahora que disputarán la repesca contra Australia.Y eso que México se había puesto en ventaja al 16' tras una gran jugada colectiva que finalizó Oribe Peralta, pero en la que participaron Carlos Vela, Héctor Herrera, Miguel Layún y Raúl Jiménez.La problemática es que ya Guillermo Ochoa había tenido que exigirse a fondo, primero para desviar un violento disparo de de Maynor Figueroa y después para interrumpir el centro de Alberth Ellis.Al 34' cayó el empate de los hondureños, tras un cabezazo de Alberth Ellis luego de un tiro libre, en el que Néstor Araujo marcó mal.Pero el Tri estuvo cerca del segundo al 37' cuando Raúl Jiménez superó al portero en un mano a mano, pero el disparo fue desviado por el zaguero Maynor Figueroa. No importó mucho porque al 39' Héctor Herrera filtró el balón para Carlos Vela, quien aguantó la marca y puso otra vez en ventaja al cuadro mexicano.Jesús Gallardo revivió a Honduras al perder el balón en la salida contra Alberth Ellis, quien tocó para Eddie Hernández, cuyo disparo pegó en el travesaño pero el esférico le pegó en la cara a Guillermo Ochoa, quien marcó así el autogol del empate.Al 60', Miguel Layún no salió a tiempo en el fuera de lugar y después no hizo nada por recuperar el esférico. Así, sin hambre, fue simple testigo de cómo Romell Quito fusiló a Ochoa, abajo al poste derecho, para marcar el tanto del triunfo. Ahí se terminó el partido porque Honduras simplemente se dedicó a consumir el tiempo, encomendándose a que Estados Unidos no le empatara a Trinidad y Tobago y a que ningún mexicano se le ocurriera tener un poco de gratitud con los estadounidenses.

